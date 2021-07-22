الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع فى أسعار الذهب اليوم الخميس 22 -7 - 2021

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب فى مصر تراجعها لليوم الثانى على التوالى بمستهل تعاملات اليوم الخميس 22 يوليو 2021، متأثرة بالتراجعات العالمية بأسواق الذهب على المستوى العالمي.

وانخفض سعر جرام الذهب في مصر، منذ قليل، نحو جنيهين فى التعاملات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي إلى نحو 788 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 790 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، ليسجل مستوى 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليًا ليسجل 677 جنيهًا فى التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

من ناحية أخرى، سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهات، حيث يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

على الصعيد العالمي، سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27688 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر، فيما سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 ألف جنيه، والذى يزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1798 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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