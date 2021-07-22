لطلاب «علمي الثانوية».. أهم أساسيات الفيزياء قبل امتحان السبت

يواصل طلاب الثانوية العامة الامتحانات بعد انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك، حيث يخوض الطلاب مادة الفيزياء السبت المقبل.

وفي هذا السياق تنشر "الدستور" ورقة بها أهم أساسيات لمنهج الفيزياء يجب أن يعرفها الطالب قبل الامتحان.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازي أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، السبت المقبل، امتحان "الفيزياء" بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالب/طالبة.