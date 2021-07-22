حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الهوائية 22 يوليو 2012

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 22 يوليو 2021، لجميع الأبراج لهوائية، والتي جاءت على النحو التالي.



- الجوزاء

مهنياً: يعدك هذا اليوم بالأفراح والأسفار، والمشاريع الحلوة والعلاقات الممتازة مع أرباب العمل، ما ينعكس إيجاباً على الوضع المهني.

عاطفياً: تخطط لقضاء أمسية رومانسية مع الحبيب، تنسيان خلالها كل مشاكل الماضي وتتبادلان أرقّ الأحاديث وأجمل العبارات.

صحياً: تعرف أن قلة النوم تبقيك في حالة من التعب والكسل، فحاول أن تنام كما يجب.



- الميزان



مهنياً: وجود القمر في الجدي يسبب بالمزاجية والمشاكل والخلافات، ويكون بانتظارك مسؤوليات عديدة أن الاضواء مسلّطة عليك، ضاعف حذرك وحاول حماية مصالحك من التراجع.

عاطفياً: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك، بل حاول البحث عن طريقة أخرى مفيدة وناجحة.

صحياً: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحباً، وقد تكون عواقب غير جيدة.



- الدلو



مهنياً: يسجّل هذا اليوم انعطافاً نحو مرحلة جديدة، وقد يبدّل في صورتك ويجعلك معرّضاً لانتقاد او لبعض المحاسبة والمساءلة.

عاطفياً: زواج يخص أحد المقرّبين يشجعك على الارتباط بشريك العمر، ويطرأ ما يرفع من المكانة الاجتماعية والمادية.

صحياً: الأرق المتواصل الذي ينتابك سببه نفسي بالدرجة الأولى والإرهاق المتواصل الذي تتعرض له.

- صفات الأبراج الهوائية



الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، و تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق و عقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد و الاجتماعيات.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالإزدواجية الشديدة والمزاج المتقلب ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح، ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.