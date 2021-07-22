الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تسجل أكبر قفزة يومية فى حالات الإصابة بكورونا منذ يناير

كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 15198 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، وهي أكبر قفزة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ يناير، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و693495.


وقالت الوزارة إنها سجلت 397 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 237207.


وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير. وتشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن الحصيلة الفعلية للوفيات ربما تزيد عن الرقم المعلن بنسبة 60 بالمئة.


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

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وائل لطفي

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