الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يؤكد ضرورة إعادة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مجددا ضرورة إعادة تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع عدد من لجان مجلس الشيوخ الأمريكي، وذكرت وكالة الانباء الاردنية أن اللقاءات تناولت سبل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية.

واجتمع العاهل الأردني - بشكل منفصل - مع لجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الاردني، حيث ركزت اللقاءات على العلاقات التاريخية التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة، وسبل البناء عليها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفتح آفاق جديدة من التعاون في شتى الميادين، إضافة إلى البرامج التي ينفذها الأردن للنهوض بالواقع الاقتصادي وتحفيز النمو وإيجاد فرص العمل.

كما جرت مناقشة الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي.

من جهتهم، أكد أعضاء لجان بمجلس الشيوخ دعمهم لدور الأردن في تعزيز استقرار المنطقة، مثمنين الإصلاحات التي يقوم بها الأردن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

مصر تعزى الصين فى ضحايا الفيضانات بمقاطعة خنان بوسط البلاد

أول صورة من عينات البترول بشأن بقعة زيت شاطى بورسعيد

«ماركا» الإسبانية تُحذر من رمضان صبحى خلال مواجهة مصر

الأردن يؤكد ضرورة إعادة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

جلال حمام

رئيس لم يضيّع الأمانة.. ولن يضيّع مياه النيل

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل