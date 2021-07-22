الأردن يؤكد ضرورة إعادة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مجددا ضرورة إعادة تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع عدد من لجان مجلس الشيوخ الأمريكي، وذكرت وكالة الانباء الاردنية أن اللقاءات تناولت سبل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية.

واجتمع العاهل الأردني - بشكل منفصل - مع لجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الاردني، حيث ركزت اللقاءات على العلاقات التاريخية التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة، وسبل البناء عليها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفتح آفاق جديدة من التعاون في شتى الميادين، إضافة إلى البرامج التي ينفذها الأردن للنهوض بالواقع الاقتصادي وتحفيز النمو وإيجاد فرص العمل.

كما جرت مناقشة الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي.

من جهتهم، أكد أعضاء لجان بمجلس الشيوخ دعمهم لدور الأردن في تعزيز استقرار المنطقة، مثمنين الإصلاحات التي يقوم بها الأردن.