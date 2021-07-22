الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لجان «السياحة» تمر على فنادق البحر الأحمر لإعادة تقييم المستوى

عبد الفتاح العاصى
عبد الفتاح العاصى

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن لجان الوزارة مرت على الفنادق والمنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر لإعادة تقييم المستوى وفقا لمعايير التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية المعروفة بـ(HC)، وتستهدف الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصري ورفع كفاءة المنشآت الفندقية لتتناسب والمستوى العالمي.

وأضاف «العاصي» في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم إعطاء مهلة لعدد من الفنادق بالبحر الأحمر لتوفيق أوضاعها طبقا للمواصفات الجديدة قبل اتخاذ أي إجراءات ضدها، وستكمل اللجان عملها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

سياحة البحر الاحمر الفنادق لجان التفتيش مواصفات الفنادق

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