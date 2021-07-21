الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 بينهم طفلين خلال مشاجرة بالخرطوش في سوهاج

اسعاف
اسعاف

أصيب اليوم 5 بينهم طفلين في معركة بالخرطوش بقرية مزاته بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الطرفين، وتم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزي وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي. 

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بلاغا بنشوب معركة بقرية مزاته دائرة مركز دار السلام، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الأحداث، وتم الدفع ب ٣ سيارات إسعاف لمكان المشاجرة. 

وتبين من المعاينة والفحص إصابة زياد البطل العريان علي، ١٤ سنة، بطلق ناري خرطوش بالوجه، البدري أحمد سليمان علي، ٤٨ سنة، بطلق ناري خرطوش بالوجه والخصية والفخذ الأيسر، محمد العريان علي السيد، ١٤ سنة، بطلق ناري خرطوش بالوجه، عمر جابر عوقيل محمود، ٣٦ سنة، بكسر بالساق الأيمن، محمد عبد الحي أحمد، ٤٢ سنة، باشباه ما بعد الارتجاج.


وتم نقل المصابين لمستشفى دارالسلام المركزي وعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بين الطرفين وخلافات الجيرة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

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