مسرح ساحة الهناجر يستعد لانطلاق برنامج «صيف الإنتاج الثقافي» غدًا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يستعد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، لانطلاق فعاليات برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة من مساء غد الخميس، وتستمر فعالياته حتى ١٦ سبتمبر المقبل.

برنامج صيف الإنتاج الثقافي

وتفتتح فرقة "رضــــا" بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، أولى ليالى البرنامج بمجموعة من حفلاتها، حيث يستمتع الجمهور فيها بأشهر استعراضات الفرقة تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، منها "وردة يابلدى، الفلاحين، موشح آه لقلبى، سماح النوبة، العرقسوس، الحجالة، الطبول، النوبة"، وذلك فى الثامنة مساء فى الفترة من ٢٢ حتى ٣١ يوليو الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

برنامج صيف الإنتاج الثقافي

ومن المقرر أن يتضمن برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" طوال مدته، فقرات فنية وغنائية أخرى، تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، إلى جانب عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس "على بابا والأربعين حرامى" لفرقة تحت ١٨، ومسرحية "محل اللعب" لمركز الهناجر للفنون .

برنامج صيف الإنتاج الثقافي

ويقدم القطاع حفلاته بسعر تذكرة ٣٠ جنيها، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بالنسبة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

برنامج صيف الإنتاج الثقافي

يذكر أن الفنان محمود رضا فكر في تكوين أول فرقة خاصة للفنون الشعبية بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقي علي رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف بالإضافة إلى خبرتها في التدريب وتصميم الأزياء، وهكذا قدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959، وقد بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و 13 راقصاً و 13 عازفاً، أغلبهم من المؤهلين خريجي الجامعات، وصمم محمود رضا الرقصات التي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية، وقام بإخراجها تحت إشراف الدكتور حسن فهمي ورعايته، وبفضل هذا التكوين الراقي اكتسب فن الرقص احترام كافة طبقات المجتمع.

برنامج صيف الإنتاج الثقافي

برنامج صيف الإنتاج الثقافي

برنامج صيف الإنتاج الثقافي

برنامج صيف الإنتاج الثقافي

برنامج صيف الإنتاج الثقافي