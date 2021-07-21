الأربعاء 21 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إنقاذ 312 مهاجرًا فى عمليتى إنقاذ بليبيا

مهاجرين
مهاجرين

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، اليوم، عن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم اليوم قبالة السواحل الليبية، بنحو 312 مهاجرًا.

وقالت الإدارة إنه تم إنقاذ 312 مهاجرًا في عمليتين إنقاذ اليوم، بينهم نساء وأطفال، موضحة أن الزورق البحري   “P300” التابع لها تمكن من إنقاذ “182” مهاجراً غير شرعي بينهم 18 امرأة و4 أطفال ورضيع، وذلك بعد تلقي نداء استغاثة في عرض البحر، مشيرة إلى أن عدد 6 مهاجرين في حالة حرجة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

 

وسبق لإدارة أمن السواحل أن أعلنت اليوم تمكن الزورق البحري “P200”  من إنقاذ “147” مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بعد أن تقطعت بهم السبل في عرض البحر، مشيرة إلى أنه تم تقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

غرق 20 مهاجرًا

من جهتها، ذكرت صفاء مسيهلي متحدثة المنظمة الدولية للهجرة أن خفر السواحل الليبي اعترض اليوم الأربعاء 4 قوارب في البحر المتوسط ​​تقل مهاجرين إلى أوروبا، وغرق 20 مهاجرا كانوا على متن أحد الزوارق.

 

وقالت مسيهلي إن الجهة التي انطلق منها المهاجرون لم تتضح بعد، مشيرة إلى أنه منذ الثلاثاء تم اعتراض سبع زوارق لتهريب مئات المهاجرين قبالة الساحل الليبي.

 

كما ذكرت أن نحو 500 مهاجر بينهم تسعة أطفال و43 امرأة، أعيدوا إلى الشاطئ ونقلوا إلى مركز احتجاز في طرابلس، وأن العديد من المهاجرين كانوا منهكين ويعانون من الجفاف.

 

من جانبها أعلنت منظمة العفو الدولية أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أعيد قسرا أكثر من 7000 شخص إلى معسكرات الاعتقال في ليبيا، بعد أن تم اعتراضهم في البحر.

 

في وقت سابق من الشهر الحالي، اعترفت السلطات الليبية بأن إحدى سفن حرس السواحل أطلقت عيارات تحذيرية على قارب مهاجرين في المتوسط​​، في محاولة لمنعه من العبور إلى أوروبا، ما عرض حياة المهاجرين لمزيد من الخطر.

خفر السواحل الليبية مهاجرين غير الشرعيين عمليات إنقاذ نداء استغاثة الزورق البحري P300

رئيس التحرير

وائل لطفي

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