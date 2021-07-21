مركز الدراسات الثقافية يستكمل نشاطه بندوة «مصطفى ناصف قراءة متجددة»

أعلنت الدكتورة والناقدة مروة مختار عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الثقافية استكمال نشاط المركز بعد عيد الأضحى بسلسلة «مجددون» في ندوته الثالثة وعنوانها «مصطفى ناصف قراءة متجددة» التي أعلن عنها قبيل كورونا على صفحة المركز وتم تأجيلها.

ومن المقرر تنظيم الندوة على قسمين مشاركة بالحضور الفعلي وآخرى على زووم، كما أن الدعوة موجهة للباحثين والكتاب والنقاد داخل مصر وخارجها.

وكانت الندوة الأولى عن الدكتور شكري عياد ونشرت أعمالها كاملة في مجلة الثقافة الجديدة، والثانية كانت عن المبدع الأستاذ نجيب محفوظ.