الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق طفل أثناء الاستحمام فى البحر اليوسفى بإهناسيا

غرق
غرق

تكثف قوات الإنقاذ النهري ببني سويف جهودها لإنتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا، اليوم، أثناء استحمامه بمياه البحر اليوسفي بقرية الدير التابعة لمركز إهناسيا شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل أثناء استحمامه بمياه البحر اليوسفي بقرية الدير التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا.

ووجه مدير الأمن قوات الإنقاذ النهري بالانتقال الفوري لموقع البلاغ لانتشال جثة الطفل، حيث تبين أنه يدعى «عبدالرحمن.م.ا» 11 سنة، ومقيم بقرية الدير التابعة لمركز إهناسيا، ومازالت عمليات البحث جارية عن جثة الطفل الغريق بحضور أسرة الطفل وأهالي القرية.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير فرع بني سويف بسيارة إسعاف لموقع البلاغ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

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