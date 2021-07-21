الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدره «التريند».. أبرز المعلومات عن الطفل سليم مصطفى

سليم مصطفي
سليم مصطفي

عاد الفنان الطفل سليم مصطفى، ليتصدر محركات البحث جوجل من جديد بعد تصريحاته الأخيرة عن حلمه في البقاء داخل مدينة بور سعيد التي ولد بها، ليصبح حديث روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من جديد بعد انتهاء مسلسل ليه لأ، الجزء الثاني والذي شارك بطولته نع الفنانة منة شلبي والفنان أحمد حاتم.

 

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان سليم مصطفى:

 

- اسمه بالكامل: سليم عبد الفتاح مصطفى


- يبلغ من العمر ٧ سنوات. 

- بطل في لعبة الكاراتيه. 

  • تمنى أن يصبح بطل أيضًا في لعبة كرة السلة.


- يتمنى أن يصبح مخرجًا مقتضيًا بالمخرجة مريم أبو عوف.

- من أبناء محافظة بورسعيد.


ـ دخل إلى عالم الفن منذ أن كان عمره 4 سنوات.

- بدأ حياته عن طريق الإعلانات.


- لديه أكثر من ٨ آلاف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


- الطفل سليم مصطفى لديه ٣٠ ألف متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

جدير بالذكر أن مسلسل ليه لأ الجزء الثاني تدور أحداثه حول شخصية ندى التي تؤديها الفنانة منة شلبي وهي تعمل طبيبة رمد وغير متزوجة، وترغب في تبني طفل من دار أيتام وهي آنسة غير متزوجة وتقرر أن تكون مسئولة عن هذه طفلة غير عابئة بآراء كل من حولها فيما أقدمت هي عليه بسبب رغبة عارمة بداخلها أن تصبح أم.

 

مسلسل ليه لأ الجزء الثاني هو من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة باقة من ألمع النجوم، على رأسهم الفنانة منة شلبي وأحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبو عوف وسارة عبد الرحمن ومنى أحمد زاهر.

سليم مصطفي فنان الطفل سليم مصطفي مسلسل ليه لا

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وائل لطفي

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