الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة تلك الثورة التى قضت على الاستعمار وأعوانه واستطاعت أن تعيد لمصر استقلالها من التبعية ومن التخلف، وكانت نبراسا أضاء بنور الحرية والاستقلال العديد من الدول العربية والأفريقية و دول العالم الثالث.


وجاء في التهنئة: نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا قيادة وشعبًا من أعداء النجاح والتقدم وأن يحقق لبلدنا الازدهار والاستقرار والتقدم في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد في وقت سابق أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

 

وقد سبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام الرئيس بمنح المستشار أبوبكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

 

المؤهلات العلمية لرئيس قضايا الدولة

 

حصل «حسين» على ليسانس الحقوق سنة 1973 من جامعة القاهرة.

شهادات ودورات

• عمل محكماً معتمدًا بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري.

• عمل عضوًا بمجمع المحكمين الملكيين بلندن – فرع القاهرة.

• حصل على شهادة من مركز التحكيم العربية تفيد بأنه شارك في فعاليات مؤتمر مراكز التحكيم العربية والتحكيم العربي بين الحاضر والمستقبل المنعقد في قاعة المؤتمرات بجامعة بيروت العربية من 17 إلى 18/5/1999.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية تفيد بأنه قد اجتاز بنجاح ورشة العمل ومؤتمر المحكمين العرب والأفارقة المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة «Konrad- Adenauer» في القاهرة في الفترة من الفترة من 4 وحتى 12/11/1990 ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية تفيد بأنه قد اجتاز بنجاح ورشة العمل الخاصة بالتفاوض وصياغة العقود الدولية المنظمة من جانب الغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة «Konrad- Adenauer» في القاهرة في الفترة من 16 وحتى 21/12/1995، ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.

• حصل على شهادة من الغرف التجارية الألمانية العربية بأنه قد اجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي «امتياز النفط» المنظم من جانب الغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة «Konrad- Adenauer» في القاهرة من الفترة 2 وحتى 7/11/1996، ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.

• حاصل على شهادة من اللجنة الأولمبية الدولية عن احترامها وتقديرها له ومساهمته الملحوظة كمتطوع في تنمية الرياضة والأولمبياد وفى تعزيز الصداقة بين الرياضيين الدوليين.

• حصل على شهادة من المركز الإقليمي التجاري الدولي بأنه قد حضر وشارك في المؤتمر الدولي المتعلق «بالاتجاهات الحديثة في قوانين التجارة والاستثمار الدولي» المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقانون التجاري الدولي وجامعة الدول العربية من الفترة 2 إلى 5/12/1996.

• حصل على شهادة من

• حصل على شهادة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية واللجنة الأولمبية المصرية بخالص الشكر بأنه شارك ببحث بعنوان “طرق الطعن في الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي في فعاليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون«.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي جامعة القاهرة مصطفى فتحي هيئة قضايا الدولة اليمين الدستوري الدول العربية والإفريقية اليمين الدستورية ذكرى ثورة يوليو 23 يوليو

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

استجابة لرئيس تحرير «الدستور».. «الإفتاء» تجيز توجيه الزكاة والصدقات لـ«حياة كريمة»

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حملات الشرطة النسائية في الحدائق والمتنزهات لمنع التحرش

المتهمة في واقعة «عرض رشوة على مسؤول بالتعليم» تعترف: صوتي وصورتي

محمد الباز يكتب: كلمة السر.. حديث متواصل عن الجيش والشعب من 23 يوليو إلى 30 يونيو

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مدينة الأشباح.. ابتزاز متكرر

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

صور

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل