رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة تلك الثورة التى قضت على الاستعمار وأعوانه واستطاعت أن تعيد لمصر استقلالها من التبعية ومن التخلف، وكانت نبراسا أضاء بنور الحرية والاستقلال العديد من الدول العربية والأفريقية و دول العالم الثالث.



وجاء في التهنئة: نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا قيادة وشعبًا من أعداء النجاح والتقدم وأن يحقق لبلدنا الازدهار والاستقرار والتقدم في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد في وقت سابق أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

وقد سبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام الرئيس بمنح المستشار أبوبكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

المؤهلات العلمية لرئيس قضايا الدولة

حصل «حسين» على ليسانس الحقوق سنة 1973 من جامعة القاهرة.

شهادات ودورات

• عمل محكماً معتمدًا بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري.

• عمل عضوًا بمجمع المحكمين الملكيين بلندن – فرع القاهرة.

• حصل على شهادة من مركز التحكيم العربية تفيد بأنه شارك في فعاليات مؤتمر مراكز التحكيم العربية والتحكيم العربي بين الحاضر والمستقبل المنعقد في قاعة المؤتمرات بجامعة بيروت العربية من 17 إلى 18/5/1999.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية تفيد بأنه قد اجتاز بنجاح ورشة العمل ومؤتمر المحكمين العرب والأفارقة المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة «Konrad- Adenauer» في القاهرة في الفترة من الفترة من 4 وحتى 12/11/1990 ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية تفيد بأنه قد اجتاز بنجاح ورشة العمل الخاصة بالتفاوض وصياغة العقود الدولية المنظمة من جانب الغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة «Konrad- Adenauer» في القاهرة في الفترة من 16 وحتى 21/12/1995، ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.

• حصل على شهادة من الغرف التجارية الألمانية العربية بأنه قد اجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي «امتياز النفط» المنظم من جانب الغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة «Konrad- Adenauer» في القاهرة من الفترة 2 وحتى 7/11/1996، ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.

• حاصل على شهادة من اللجنة الأولمبية الدولية عن احترامها وتقديرها له ومساهمته الملحوظة كمتطوع في تنمية الرياضة والأولمبياد وفى تعزيز الصداقة بين الرياضيين الدوليين.

• حصل على شهادة من المركز الإقليمي التجاري الدولي بأنه قد حضر وشارك في المؤتمر الدولي المتعلق «بالاتجاهات الحديثة في قوانين التجارة والاستثمار الدولي» المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقانون التجاري الدولي وجامعة الدول العربية من الفترة 2 إلى 5/12/1996.

• حصل على شهادة من

• حصل على شهادة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية واللجنة الأولمبية المصرية بخالص الشكر بأنه شارك ببحث بعنوان “طرق الطعن في الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي في فعاليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون«.