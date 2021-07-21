السودان: هطول أمطار غزيرة على الهضبة الإثيوبية وزيادة مناسيب النيل

أكدت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة وخفيفة وذلك في أول وثاني أيام عيد الأضحى في ولايات الخرطوم، كسلا، النيل الابيض، سنار والجزيرة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية كما توقعت سقوط أمطار غزيرة على النيل الأزرق.

وقال العميد شرطة قرشي حسين عبدالقادر مدير دائرة الطوارئ والكوراث القومية بالإدارة العامة الدفاع المدني أن بعض الولايات تأثرت بهطول الأمطار دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات؛ وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأشار قرشي إلى أنه في ولاية الخرطوم رصدت إدارة الطوارئ والكوارث القومية وجود سيل في منطقة السروراب في مجراه الطبيعي وسحب بعض تجمعات المياه بالمحليات وأنه ما عدا ذلك لا توجد أضرار بولايات السودان متوقعا هطول المزيد من الأمطار خاصة في أجزاء واسعة على الهضبة الإثيوبية مما يودي إلى ارتفاع في مناسيب النيل الازرق.

وأوضح المسئول السوداني أن الغرفة المركزية وبالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوي ووزارة الري ظلوا يتابعون الزيادات في مناسيب النيل والعمل على إصدار نشرات توعوية إرشادية وتحذيرية لقاطني جميع المناطق المتاخمة للنيل لأخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحقق السلامة العامة.



واتهم عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أمس الثلاثاء، إثيوبيا بمواصلة التصرف بشكل أحادي في ملف سد النهضة.

‏ودعا رئيس الوزراء السوداني خلال كلمة له امس إلى الامتناع عن التحرك بالإرادة المنفردة في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنهم لن يدخروا جهدًا من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ مصالح السودان.

الاتحاد الأوروبي يدعو لاتفاق بشأن سد النهضة

وأعرب المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، عن تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري في الملفات الإقليمية، وخاصة الدور الجوهري الذي تضطلع به في عملية السلام بالشرق الأوسط.

وثمّن ستانو في تصريحات إعلامية زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى بروكسل ولقائه مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين بلاده والاتحاد، ومناقشة العديد من القضايا مع وزراء خارجية الدول الأعضاء؛ من بينها التعاون الاقتصادي ومكافحة جائحة "كورونا" والأجندة الجديدة لأوروبا بخصوص البحر الأبيض المتوسط والخطط الاقتصادية والاستثمارية.

وقال إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ناقش مع وزير الخارجية سامح شكري قضية سد النهضة الإثيوبي، لأنها مسألة إقليمية مهمة جدًا، بالإضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط، معربًا عن أسف الاتحاد عن الخطوة الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا بالملء الثاني للسد بدون اتفاق مسبق بين الأطراف المعنية.

وشدد على ضرورة أن يكون تشغيل السد الإثيوبي بناء على اتفاق متبادل بين كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن الخطوات الأحادية لا تؤدي سوى لنتائج سلبية لا تسهم في استقرار وأمن المنطقة، موضحًا أن التطورات الأخيرة التي قامت بها إثيوبيا والملء الثاني للسد هو مصدر قلق للاتحاد الأوروبي.

وأعرب المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية عن دعم الاتحاد الأوروبي وتشجيعه لكل الأطراف على الاستمرار في المحادثات، مشيرًا إلى أن الاتحاد يدعم بكل قوة جهود الاتحاد الإفريقي في هذا الشأن، كما يتم التنسيق مع شركائنا الدوليين مثل الولايات المتحدة وغيرها لإيجاد حل واتفاق يرضي جميع الأطراف.

وتابع: "نشجع كل الأطراف على الاستمرار في المحادثات، ونحن مستعدون لزيادة دورنا ومشاركتنا لو كانت كل الأطراف المعنية ترغب بذلك، لو أبلغونا بموافقتهم على استخدام قراراتنا وتجاربنا وقدراتنا المتقدمة، فنحن مستعدون لتزويدهم بها؛ لأن الاتحاد الأوروبي له خبرة واسعة في إدارة الموارد المائية ونعرف كيف ندير الأمر ونجد الحلول، كما لدينا خبرة كبيرة تقوم على تاريخنا في حل المشكلات والنزاعات الإقليمية على أساس إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف".