تطعيم 16 مليون بولندي بشكل كامل ضد كورونا

أعلنت السلطات في بولندا اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تطعيم 16 مليونًا و400 ألف مواطن بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

وأورد "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أن السلطات وزعت- حتى الآن- قرابة 34 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" منها أكثر من 151 ألف جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى حصول أكثر من 17 مليونًا و800 ألف مواطن على الجرعة الأولى من اللقاح.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليوني مواطن و881 ألفًا و718 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 75 ألفًا و222 حالة وفاة.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن وباء فيروس كورونا المستجد كان بمثابة اختبار للعالم، ولكن العالم لم ينجح في مواجهته بالشكل المطلوب، معتبرًا أن الدول التي تقود اقتصادات العالم يمكنها السيطرة على وباء كورونا خلال أشهر.

- يجب أن تكون الأرباح وبراءات الاختراع في المرتبة الثانية أمام كورونا

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية: يجب أن تكون الأرباح وبراءات الاختراع في المرتبة الثانية عند الحديث عن هذا الوباء، مضيفًا أنه يأمل بأن يتم تنظيم الألعاب الأوليمبية في طوكيو في موعدها كبرهان على ما يمكن القيام به عند وجود خطة صحيحة.

وأضاف جيبريسوس أن الوباء لن ينتهي إلا عندما نقرر نحن أنه سينتهي، وأكد أن الهدف المشترك هو تلقيح 70% من السكان في كل دولة مع حلول منتصف العام القادم.

- 191.44 مليون عدد الإصابات بالفيروس عالميًا

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 191.44 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و268716.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.