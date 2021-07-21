سارة الطباخ توجه الشكر لـ «هاني شاكر».. وتؤكد: «إحنا دولة قانون»

وجهت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة إيرث برودكشن الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي، الشكر للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، على تطبيق القانون وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم الأربعاء الخاصة بمحمد الشرنوبي.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، "كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون و إلغاء طلب أي اصدارات لتراخيص لحفل اليوم ٢١/٧ الخاصة بمحمد الشرنوبي والتي لم يصرح لها من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر ٣٠/٣ بالزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد وحتمية موافقة الشركة الكتابية علي اي تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة ايرث برودكشن فقط كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي بموجب عقد ساري حتى الآن والعقد نافذ وساري بحكم محكمة الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١".

وأضافت: "كل الشكر والتقدير لاعضاء المجلس المحترمين لحرصهم علي تطبيق القانون، وننوه أن من ينتهك حقوق شركة ايرث برودكشن او يخالف قرارات النقابة او احكام القانون سيكون الرد بالقانون ولن يردعنا احد عن اخد حقوقنا كامله.. مافيش حد فوق القانون.. إحنا دولة قانون".