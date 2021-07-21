الأربعاء 21 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعرف على وسيلة الإبلاغ للشرطة إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

تقدم جريدة "الدستور" بعض المعلومات القانونية؛ لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين وتخفيفا عن كاهل القضاة، وفي السطور التالية عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني.. وفي هذه السطور نقدم عقوبة الابتزاز الإلكتروني .

فهناك أشخاص يتخذون من الإنترنت وسيلة لارتكاب جرائم عن طريق إبتزاز الضحايا بالصور أو البيانات، وهناك طرق للإبلاغ عن ذلك لكل من تعرض للابتزاز الإلكتروني الاتصال بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، على رقم 108، للإبلاغ عن الجريمة.

وهناك عقوبات في قانون العقوبات المصري ينص فى المادة 327 على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما إذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

و عاقبت المادة 26 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

المعلومات القانونية جرائم الابتزاز الإلكتروني الضحايا الصور أو البيانات قانون العقوبات المصرى

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