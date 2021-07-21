ضبط 4 أطنان زيت طعام مجهولة المصدر في حملات تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 أطنان زيت طعام بدون مستندات “مجهولة المصدر”، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، قبل طرحها للبيع في الأسواق.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية، يتضمن ضبط 4 أطنان زيت طعام بدون مستندات “مجهول المصدر” ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.