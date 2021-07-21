«التضامن»: الرئيس السيسي وجه بتقديم كافة سبل الرعاية لأطفال المؤسسات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإيلاء الأطفال الأولى بالرعاية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم كامل الاهتمام والرعاية على مدار حياتهم في هذه المؤسسات وحتى الخروج منها، والمساعدة في دمجهم بالحياة العملية بعد التخرج والحرص على متابعتهم ودعمهم ليتم دمجهم بالكامل في المجتمع.

ورفعت وزيرة التضامن حالة الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى، و شكل برنامج حماية الأطفال بلا مأوي غرفة عمليات مركزية خلال فترة العيد للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439.

- خطة عمل للوحدات المتنقلة

ومن المقرر أن تجوب الوحدات المتنقلة للبرنامج وفرق التدخل السريع الشوارع للبحث والتعامل مع الأطفال بلا مأوى والكبار بلا مأوى، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة ونقلهم لدور الرعاية.

ومن جانبه، قال حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فرق البرنامج رفعت حالة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحى بنشر الوحدات المتنقلة، بالإضافة لاستمرار تلقى البلاغات الواردة على الخط الساخن 16439 بوجود حالات لأطفال أو كبار بلا مأوي.



وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية للمؤسسة العقابية بالمرج بمحافظة القاهرة، حيث تفقدت الوزيرة العنابر الخاصة بأطفال الأحداث وتحاورت معهم لمعرفة مشكلاتهم، وتقصت إجراءات رعايتهم حرصاً على نماءهم وتطورهم أثناء فترة التقويم.

كما تفقدت الوزيرة أكثر من مؤسسة رعاية للبنات وللبنين لتهنأتهم بعيد الأضحى المبارك، وتفقدت غرف الإقامة وأماكن الطهي وممارسة الأنشطة والمخازن وغرف العلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات، وكانت حريصة على تبادل أطراف الحديث مع عدد منهم واستمعت لكافة مطالبهم ووعدت بتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل.

كما شهدت بعض المواهب الخاصة بالبنات والأولاد وذلك تمهيداً لانطلاق حملة اكتشاف المواهب الفنية والأدبية والرياضية وغيرها من الأنشطة ووعدت بتقديم كل سبل العون لتطوير تلك المواهب.