الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة تشكك في فاعلية «جونسون أند جونسون» ضد سلالة «دلتا»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

اظهرت دراسة جديدة  أعدها باحثون أميركيون في جامعة نيويورك، أن فعالية لقاح "جونسون أند جونسون" ذي الجرعة الواحدة، ضعيفة أمام المتحور "دلتا" سريع الانتشار، مقارنة بالسلالة الأصلية من فيروس كورونا، 

ووفقا للدراسة، فان  أن أي شخص تلقى لقاح "جونسون أند جونسون" صار بحاجة إلى جرعة ثانية، وتابعت: إن اللقاح أنتج أجسامًا مضادة أقل ضد متغير "دلتا" بنحو 5 أضعاف، مقارنة مع تلك التي أنتجت في مواجهة النسخة التقليدية من فيروس كورونا.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة ناثانيال لانداو: لابد من تعزيز لقاح "جونسون أند جونسون" بجرعة أخرى، إما من اللقاح نفسه أو من لقاحات أخرى مثل "فايزر" أو "موديرنا".

 يأتي هذا فيما سجلت الهند 42 ألفًا و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونًا و216 ألفًا و337 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3998 وفاة جديدة في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أكثر من شهر، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 418 ألفًا و480 شخصًا.

وأفادت بأن 36 ألفًا و977 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونًا و390 ألفًا و687 حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند 407 آلاف و170 حالة.

جامعة نيويورك جامعة نيويورك الأمريكية لقاح جونسون اند جونسون دلتا سريع الانتشار فيروس كورونا

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وائل لطفي

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