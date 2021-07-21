تصدر «الترند» بعد عودته من الفضاء.. أبرز المعلومات عن الملياردير مؤسس «أمازون»

تصدر اسم الملياردير الأمريكي جيف بيزوس محركات البحث على مدار الساعات الماضية، بعد نشره مقطع فيديو يظهر ما دار في كبسولة مركبته "بلو أوروجين" التي سافر على متنها إلى مشارف الفضاء.

وكان الفيديو الذي نشره "بيزوس" الذي نشره بمثابة إعلان نجاح رحلته للفضاء بعد أن نجحت الكبسولة التي حملت مؤسس موقع "أمازون" الشهير والذي يبلغ من العمر 57 عاما، في الهبوط إلى الأرض بعد إجرائها رحلة سياحية إلى الفضاء استغرقت 11 دقيق، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن جيف بيزوس.



1 - ولد في 12 يناير 1964، وتخرج جيف من جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

2 - رجل أعمال أمريكي وهو المؤسس، والرئيس، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون دوت كوم.

3 - عمل جيف بيزوس كمحلل مالي لشركة "D.E Shaw" قبل أن يؤسس شركة أمازون عام 1994.

4- في عام 1999 اختير جيف بيزوس "شخصية العام" التي تختارها مجلة التايم كل عام.

5- في سنة 1990، شغل جيف بيزوس منصب أصغر نائب للرئيس في تاريخ "بانكرز ترست"، وذلك قبل ورود فكرة بيع الكتب عبر شبكة الإنترنت إلى رأس بيزوس.

6 -توجه إلى شركة "دي أي شاو" للخدمات المالية والعمل في البحث عن فرص استثمارية في شبكة الإنترنت.

7- ترك وظيفته وتحرك إلى قرية وادي السيليكون لتأسيس موقع (أمازون.كوم).

شارك.



جدير بالذكر أن الملياردير الأميركي، جيف بيزوس، صاحب شركة "أمازون"، عاد أمس الثلاثاء، بصحة جيد، بعد رحلة ناجحة لمشارف لفضاء على متن كبسولة خاصة من صنع شركة بلو أوريجين التي يمتلكها.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الكبسولة "بلو أوريجين" هبطت في صحراء غرب تكساس بعد عبورها حدود الفضاء وعودتها، وفق ما أظهر البث المباشر للشركة.

وطفت المركبة الفضائية على ثلاث مظلات ضخمة، قبل أن تثير سحابة من الرمال وهي تهبط بسرعة ميل أو ميلين كيلومتر في الساعة، وقال بيزوس: "على متن هذه الكبسولة مجموعة من الناس السعيدة جدا".