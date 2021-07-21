انطلاق مؤتمر« وهاكاثون إفريقيا للابتكار» لدعم الأفكار الناشئة والشباب

ينظم مركز إفريقيا بالتعاون مع شبكة "Learning Connected"، مؤتمر وهاكاثون إفريقيا للابتكار، بداية من اليوم وحتى 23 يوليو الجاري، عبر الإنترنت.



ويوفر الحدث برنامجًا متنوعًا يجمع الشباب (فوق 18 عامًا) والمعلمين وخبراء الصناعة لتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

ويركز المؤتمر على مناقشة تحديات التنمية المستدامة وكيفية التصدي لها، في عدة مجالات هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد والعمل، المجتمع، الصحة والرفاه، الطاقة النظيفة، البيئة، التعليم، المرافق الصحية والمياه.

وأما الهاكاثون فهو مسابقة قصيرة ومكثفة تمتد على مدار ثلاثة أيام، حيث تقوم الفرق المشاركة والتي تتألف من ثلاثة إلى ستة مشاركين من خلفيات وتخصصات متنوعة، بتطوير حلول مبتكرة لتحديات التنمية المستدامة في إفريقيا.

في نفي السياق، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع جوائز القمة العالمية، جائزة المحتوى العربي الرقمي تقديريًا للجهود المبذولة لتطوير المحتوى العربي الرقمي من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية ، ويمكن للمشاركين تقديم استماراتهم قبل يوم 30 سبتمبر.

وتستهدف الجائزة التي سيتم تقديمها بشكل سنوي، المنظمات ورواد الأعمال من جميع أنحاء المنطقة العربية، وتسلط الضوء على فوائد التكنولوجيات الرقمية في النهوض بالتنمية المستدامة، وتشجع على خلق محتوى عالي الجودة يتصل بأهداف التنمية المستدامة.

والتقديم للجائزة مفتوح للمؤسسات ورواد الأعمال الشباب من الدول العربية، الذين طوروا تطبيقات أو منتجات رقمية للمحتوى العربي، ذات تأثير واضح على المجتمع، بما في ذلك المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأكاديمية أو غير الحكومية، علاوة على رواد الأعمال الشباب من شركات ناشئة رسمية، أو فرق شبابية، أو أفراد تقل أعمارهم عن 35 سنة.

هذا وستقوم لجنة مشتركة من الإسكوا وجوائز القمة العالمية بوضع قواعد المشاركة بالجائزة وشروطها، كما ستقوم لجنة خبراء بتقييم المقترحات المقدمة، ليتم بعد ذلك اختيار الفائزين والإعلان عنهم خلال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022.



