الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انطلاق مؤتمر« وهاكاثون إفريقيا للابتكار» لدعم الأفكار الناشئة والشباب

هاكاثون أفريقيا للابتكار
هاكاثون أفريقيا للابتكار

ينظم مركز إفريقيا بالتعاون مع شبكة "Learning Connected"، مؤتمر وهاكاثون إفريقيا للابتكار، بداية من اليوم وحتى 23 يوليو الجاري، عبر الإنترنت.
 
ويوفر الحدث برنامجًا متنوعًا يجمع الشباب (فوق 18 عامًا) والمعلمين وخبراء الصناعة لتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
ويركز المؤتمر على مناقشة تحديات التنمية المستدامة وكيفية التصدي لها، في عدة مجالات هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد والعمل، المجتمع، الصحة والرفاه، الطاقة النظيفة، البيئة، التعليم، المرافق الصحية والمياه.
وأما الهاكاثون فهو مسابقة  قصيرة ومكثفة تمتد على مدار ثلاثة أيام، حيث تقوم الفرق المشاركة والتي تتألف من ثلاثة إلى ستة مشاركين من خلفيات وتخصصات متنوعة، بتطوير حلول مبتكرة لتحديات التنمية المستدامة في إفريقيا.
في نفي السياق، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع جوائز القمة العالمية، جائزة المحتوى العربي الرقمي تقديريًا للجهود المبذولة لتطوير المحتوى العربي الرقمي من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية ، ويمكن للمشاركين تقديم استماراتهم قبل يوم 30 سبتمبر.
وتستهدف الجائزة التي سيتم تقديمها بشكل سنوي، المنظمات ورواد الأعمال من جميع أنحاء المنطقة العربية، وتسلط الضوء على فوائد التكنولوجيات الرقمية في النهوض بالتنمية المستدامة، وتشجع على خلق محتوى عالي الجودة يتصل بأهداف التنمية المستدامة.
والتقديم للجائزة مفتوح للمؤسسات ورواد الأعمال الشباب من الدول العربية، الذين طوروا تطبيقات أو منتجات رقمية للمحتوى العربي، ذات تأثير واضح على المجتمع، بما في ذلك المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأكاديمية أو غير الحكومية، علاوة على رواد الأعمال الشباب من شركات ناشئة رسمية، أو فرق شبابية، أو أفراد تقل أعمارهم عن 35 سنة.
هذا وستقوم لجنة مشتركة من الإسكوا وجوائز القمة العالمية بوضع قواعد المشاركة بالجائزة وشروطها، كما ستقوم لجنة خبراء بتقييم المقترحات المقدمة، ليتم بعد ذلك اختيار الفائزين والإعلان عنهم خلال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022.
 
 

أفريقيا الابتكار الابداع دعم ريادة الاعمال مصر 2021

مواد متعلقة

«الاتصالات» تعقد ورشة عمل لمديرى وحدات التحول الرقمى بالوزارات

«ايتيدا» تنشر تقريرًا تفصيليًا بأنشطتها في المعرض العالمي ببرشلونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

محمد عواد يفسد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

«الصحة العالمية»: العالم أمام كورونا ولابد من تلقيح 70% من البشر

«البترول» تُسابق الزمن لتوفير ألف محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

مستعينة بـ دينا الشربينى فى إعلان القرار.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام وتتجه للتمثيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 