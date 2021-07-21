أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 بـ«سعر الجملة»

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 " سعر الجملة "

شهدت اليوم أسعار الخضروات في سوق العبور لـ"الجملة" استقرارًا اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، حيث استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.4 : 2.4 جنيه للكيلو، كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح من 2 : 5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البامية لتتراوح من 7 : 13 جنيه للكيلو.



سعر الطماطم من 1.4 :2.4 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)

سعر البطاطس من 2: 5 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

سعر البصل من 1.5 : 3.25 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)

سعر الكوسة من 1.5 :4 جنيه للكيلو (قفص / من 20 إلي 35 كيلو)

سعر الجزر بدون عروش من 1.5 : 2.25 جنيه للكيلو( شوال /من 55 - 71 كيلو)

سعر الفاصوليا من 5 : 10 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان بلدي من 1.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان رومي من 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان أبيض من 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

سعر الفلفل رومي بلدي من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الفلفل حامى بلدي من 2 : 3.75 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 5 : 10 جنيها للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الخيار صوب من 3 : 6 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو)

سعر الخيار بلدي من 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الملوخية من 2 :4 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر البامية من 7 : 13 جنيهًا للكيلو.(مقطف خوص)

البطاطا الحلوة من : 2 : 4 جنيهاً للكيلو(شوال - قفص)

سعر الثوم من 20 :30 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الورق عنب بناتى من 10 : 20 جنيها للكيلو.

سعر الورق عنب بلدى من 9 : 15 جنيه للكيلو.

سعر خس الكابوتشي 5 جنيه الوحدة (الرابطة 3 كيلو)

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)