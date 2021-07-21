الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 " سعر الجملة "

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 بـ«سعر الجملة»

خضروات
خضروات

شهدت اليوم أسعار الخضروات في سوق العبور لـ"الجملة" استقرارًا اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، حيث استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.4 : 2.4 جنيه للكيلو، كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح من 2 : 5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البامية لتتراوح من 7 : 13 جنيه للكيلو.


سعر الطماطم من 1.4 :2.4 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)

سعر البطاطس من 2: 5 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

سعر البصل من 1.5 : 3.25 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)

سعر الكوسة من 1.5 :4 جنيه للكيلو (قفص / من 20 إلي 35 كيلو)

سعر الجزر بدون عروش من 1.5 : 2.25 جنيه للكيلو( شوال /من 55 - 71 كيلو)

سعر الفاصوليا من 5 : 10 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)
سعر الباذنجان بلدي من 1.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان رومي من 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان أبيض من 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)
سعر الفلفل رومي بلدي من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الفلفل حامى بلدي من 2 : 3.75 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 5 : 10 جنيها للكيلو (قفص 16 كيلو)
سعر الخيار صوب من 3 : 6 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو)

سعر الخيار بلدي من 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)
سعر الملوخية من 2 :4 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر البامية من 7 : 13 جنيهًا للكيلو.(مقطف خوص)

البطاطا الحلوة من : 2 : 4 جنيهاً للكيلو(شوال - قفص)

سعر الثوم من 20 :30 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الورق عنب بناتى من 10 : 20 جنيها للكيلو.

سعر الورق عنب بلدى من 9 : 15 جنيه للكيلو.

سعر خس الكابوتشي 5 جنيه الوحدة (الرابطة 3 كيلو)

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)

الخضروات أسعار الخضروات اليوم أسعار الطماطم سوق العبور سعر البطاطس سعر الطماطم أسعار الخضروات سعر الملوخية اسعار البطاطس سعر الثوم سعر الباذنجان أسعار البامية فلفل رومي سعر الخيار البطاطس

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