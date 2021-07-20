غدًا.. الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خيرى شلبى فى دورتها الثانية

تعلن جائزة الأديب الراحل خيري شلبي للعمل الروائي الأول غدًا القائمة القصيرة المتنافسة على دورتها الثانية، والتي فتح باب التقدم لها بداية من 1 فبراير 2021 وحتى 30 أبريل الماضي.

تحمل الجائزة في دورتها الثانية العديد من التطورات، أولها عقد شراكة مع دار الشروق لنشر العمل الفائز، والذي من المقرر الإعلان عنه في سبتمبر المقبل، وثانيها كان إلغاء شرط السن الذي كان من بين شروط الدورة الأولى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للذين تعثروا في نشر أولى رواياتهم لسبب أو لآخر.

وبلغ عدد الأعمال التي استوفت شروط المسابقة 57 رواية تنافست على دخول القائمة القصيرة للجائزة التي تحمل اسم الروائي المصري الكبير خيري شلبي.

وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق نشر عمل روائي من قبل، وألا يكون العمل المتقدم به قيد النشر.

وأرسل المشاركون في المسابقة إقرارا من كل متقدم بأنه لم يسبق له نشر عمل روائي من قبل، وبأن العمل المتقدم به ليس قيد النشر لدى أي من دور النشر الأخرى، أو النشر الإلكتروني، على أن يكون الإقرار موقعا من طرفه.

وأثرى الأديب الكبير المكتبة العربية بعشرات الإبداعات في كل فروع الأدب، من أشهر مجموعاته القصصية: صاحب السعادة اللص، المنحنى الخطر، سارق الفرح، أسباب للكى بالنار، الدساس، أشياء تخصنا، قداس الشيخ رضوان، ومن مسرحياته: صياد اللولي، غنائية سوناتا الأول، المخربشين.

كما قدم العديد من الكتب والدراسات للقارئ العربي، من أبرزها محاكمة طه حسين: تحقيق في قرار النيابة في كتاب الشعر الجاهلي، أعيان مصر (وجوه مصرية)، غذاء الملكات (دراسات نقدية)، مراهنات الصبا (وجوة مصرية)، لطائف اللطائف (دراسة في سيرة الإمام الشعراني)، أبو حيان التوحيدي (بورتيره لشخصيته)، دراسات في المسرح العربي، عمالقة ظرفاء، فلاح في بلاد الفرنجة (رحلة روائية)، رحلات الطرشجي الحلوجي، مسرح الأزمة (نجيب سرور)، ويعتبر خيري شلبي هو رائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية المعاصرة.