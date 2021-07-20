الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خيرى شلبى فى دورتها الثانية

الأديب الكبير خيري
الأديب الكبير خيري شلبي

تعلن جائزة الأديب الراحل خيري شلبي للعمل الروائي الأول غدًا القائمة القصيرة المتنافسة على دورتها الثانية، والتي فتح باب التقدم لها بداية من 1 فبراير 2021 وحتى 30 أبريل الماضي.

تحمل الجائزة في دورتها الثانية العديد من التطورات، أولها عقد شراكة مع دار الشروق لنشر العمل الفائز، والذي من المقرر الإعلان عنه في سبتمبر المقبل، وثانيها كان إلغاء شرط السن الذي كان من بين شروط الدورة الأولى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للذين تعثروا في نشر أولى رواياتهم لسبب أو لآخر.

وبلغ عدد الأعمال التي استوفت شروط المسابقة 57 رواية تنافست على دخول القائمة القصيرة للجائزة التي تحمل اسم الروائي المصري الكبير خيري شلبي.

وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق نشر عمل روائي من قبل، وألا يكون العمل المتقدم به قيد النشر.

وأرسل المشاركون في المسابقة إقرارا من كل متقدم بأنه لم يسبق له نشر عمل روائي من قبل، وبأن العمل المتقدم به ليس قيد النشر لدى أي من دور النشر الأخرى، أو النشر الإلكتروني، على أن يكون الإقرار موقعا من طرفه.

وأثرى الأديب الكبير المكتبة العربية بعشرات الإبداعات في كل فروع الأدب، من أشهر مجموعاته القصصية: صاحب السعادة اللص، المنحنى الخطر، سارق الفرح، أسباب للكى بالنار، الدساس، أشياء تخصنا، قداس الشيخ رضوان، ومن مسرحياته: صياد اللولي، غنائية سوناتا الأول، المخربشين.

كما قدم العديد من الكتب والدراسات للقارئ العربي، من أبرزها محاكمة طه حسين: تحقيق في قرار النيابة في كتاب الشعر الجاهلي، أعيان مصر (وجوه مصرية)، غذاء الملكات (دراسات نقدية)، مراهنات الصبا (وجوة مصرية)، لطائف اللطائف (دراسة في سيرة الإمام الشعراني)، أبو حيان التوحيدي (بورتيره لشخصيته)، دراسات في المسرح العربي، عمالقة ظرفاء، فلاح في بلاد الفرنجة (رحلة روائية)، رحلات الطرشجي الحلوجي، مسرح الأزمة (نجيب سرور)، ويعتبر خيري شلبي هو رائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية المعاصرة.

خيرى شلبي القائمة القصيرة دار الشروق محاكمة طه حسين غذاء الملكات رائد الفانتازيا التاريخية الرواية العربية المعاصرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

جبهة تحرير تيجراى تعلن أسر رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبى

منتفعو حملات المبادرة الرئاسية لتوزيع لحوم الأضاحى: أشعرونا بفرحة العيد

مصدر أمنى يكشف حقيقة هدم بلطجية لمنزل بالقوة فى رشيد

السيسى ورئيس الوزراء البريطانى يبحثان تطورات قضية سد النهضة

آخر حوار لعبلة كامل: بنتى «حولة».. وبخاف من الأدوار العالية

عروض مغرية لكارتيرون.. ومدرب الزمالك يحسم قراره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

الدفاعات السورية تحبط هجومًا إسرائيليًا على حلب