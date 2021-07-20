وزير الصحة الإيطالي يحذر من اعتبار وباء كورونا جزءًا من الماضي

حذر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم الثلاثاء، من اعتبار وباء "كورونا" جزءًا من الماضي، مشيرًا إلى أن الإصابات تتزايد.

وقال سبيرانتسا - في تصريحات أوردتها وكالة "أكي" الإيطالية - إن العلماء في إيطاليا يوصون بضرورة إعطاء اللقاح حتى لمن هم دون سن الأربعين عامًا للفئات العمرية المسموح لها بالتطعيم، مؤكدًا أهمية حملة التطعيم الوطنية ضد الوباء.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية قد أعلنت، أمس الاثنين، أن أكثر من 27 مليون إيطالي تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن ذلك يمثل 50.12% من إجمالي عدد السكان فوق سن الـ 12، مشيرة إلى أن حملة التطعيم ضد كورونا تتقدم بسرعة.

والجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.