مصرع ثلاثة أشخاص إثر أمطار غزيرة فى الصين بوسط البلاد

لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم فى الصين الثلاثاء بعد هطول أمطار غزيرة "غير مسبوقة" فى وسط البلاد، أدت إلى شل الحركة في عاصمة إقليمية وغمر مترو الانفاق فيها، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.



وأُعلنت حالة التأهب الأحمر الثلاثاء في تشنغتشو، وهي مدينة ضخمة تبعد 700 كيلومتر جنوب غرب بكين، بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة خنان التي تتبع لها.



وتعد هذه الحالة أعلى مستوى تأهب للأحوال الجوية في الصين.



وبثت قناة "سي سي تي في" الحكومية صورا لشوارع المدينة تغمرها سيول جارفة من المياه الموحلة، فيما كان عدد من السكان يدفعون مركباتهم عبر الطرق التي غمرتها المياه.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تشنغتشو إنه أعلى معدل متساقطات يومي منذ بدء تسجيلها قبل 60 عاماً.



وأظهرت صور أخرى نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ركاباً وصل منسوب المياه إلى مستوى أكتافهم في إحدى حافلات مترو تشنغتشو، كما وقف بعضهم على المقاعد. وفي مقطع فيديو آخر، قام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب في الظلام.



ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة هذه الصور التي التقطتها وسائل الإعلام المحلية.



وأدى سوء الأحوال الجوية إلى انهيار منازل ومصرع شخص واحد على الأقل كما فقد اثنان آخران، بحسب صحيفة الشعب.



كما أوردت وسائل إعلام محلية مقتل شخصين آخرين بعد انهيار جدار.



ولم يتم الإعلان عن أي حصيلة رسمية حتى الآن.



تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بشكل احترازي في الأيام الأخيرة، وفق ما ذكرت الثلاثاء السلطات المحلية التي قدرت الخسائر في وقت سابق بعدة ملايين من اليورو.



وتشهد الصين كل صيف فيضانات بسبب الأمطار الموسمية والعام الماضي، دمرت فيضانات غير مسبوقة في جنوب غرب البلاد الطرق وأدت إلى إجلاء عشرات آلاف السكان.