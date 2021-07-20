الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أساقفة الصعيد والمهجر يهنئون قيادات الدولة بعيد الأضحى

القمص بطرس جيد
القمص بطرس جيد

زار ثلاثة من أساقفة بعض إيبارشيات سوهاج، بالإضافة إلى مطران الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، مقر محافظة سوهاج؛ لتقديم التهنئة للواء طارق الفقي محافظ سوهاج وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وأوضح بيان المكتب الإعلامي لإيبارشية طما أن الآباء الأساقفة الذين قدموا التهنئة اليوم هم أصحاب النيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها وكان برفقتهم القمص كيرلس فهيم وكيل مطرانية سوهاج، القمص شنودة صموئيل وكيل مطرانية طما.

وعلى صعيد أخر، قدم الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير ابوفانا للرهبان ودير البتول للراهبات والأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا على رأس وفد كنسي رفيع المستوى التهنئة للواء أسامة القاضي محافظ المنيا وقيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك.

من جهة أخرى، توجه الأنبا داود أسقف المنصورة اليوم يرافقه وفد كنسي، إلى ديوان عام المحافظة، وكان في استقباله والوفد المرافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث قدموا التهنئة له بعيد الأضحى المبارك.

كما زار مقر مديرية أمن الدقهلية لتهنئة اللواء رأفت عبد الباعث مدير الأمن والقيادات الأمنية بالعيد.

بالاضافة الى ذلك توجه الأنبا أرساني أسقف هولندا، أمس، ومعه وفد كنسي، إلى السفارة المصرية في لاهاي، وكان في استقباله والوفد المرافق السفير حاتم عبد القادر سفير مصر في هولندا، حيث قدموا التهنئة له بعيد الأضحى المبارك.

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وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم ، باليوبيل الفضي والذكرى الـ ٢٥ لنياحة القمص بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، شقيق البابا الراحل والسابق شنودة الثالث البطريرك الـ ١١٧.

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الأنبا إسحق الأنبا أرساني أسقف هولندا الأنبا ديمتريوس الانبا داوود الانبا توما حبيب

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وائل لطفي

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