بعد إعلان مرضها.. كل ما تريد معرفته عن الفنانة سوما

أزمات عديدة تواجه الوسط الفني، آخرها أزمة الفنانة سوما، حيث نشرت المطربة ريهام عبد الحكيم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بالفنانة سوما وعلقت عليها طالبة بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وعلق آخرون على إصابتها بمرض نادر ولم يفصح أحد عن طبيعة المرض.

وكتبت ريهام عبد الحكيم عبر حسابها:"يارب بحق الايام المفترجة اشفي سوما وعافيها وتقوملنا ولبيتها وأولادها بألف سلامة".

سوما



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة سوما

-ولدت في ٨ مايو ١٩٨٥

-اسمها الحقيقي (أسماء سعيد).

-بدأت حياتها الفنية بالغناء ومن أهم محطاتها بالغناء أمام الرئيس السابق حسني مبارك ونالت استحسانه شخصياً، وغنت أغاني وطنية

-سمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد ميعاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفني سوما.

-قدمها محروس بأغنية مشتركة مع (بهاء سلطان)

- وبعدها شاركت بالغناء في فيلم (90 دقيقة) 2006.

-بمساعدة مكتشفها المنتج "نصر محروس" بدأت أول خطواتها السينمائية بفيلم "أعز أصحاب" .

-شاركت في أغنية "لو كنا بنحبها" بمشاركة مع مدحت صالح وتامر حسني وحسام حبيب وشذي وبشري

-وشاركت في أغنية "سينا" بمشاركة مع فريق واما وايهاب توفيق وحميد الشاعري وزيزي

-قالت في تصريحات سابقة عام ٢٠١٨ انها تعرضت لوعكة صحية أثرت على احبالها الصوتية

-وأكدت المطربة سوما - في تصريحات إذاعية- سابقة أنها لم تخضع لأية عمليات تجميل في وجهها، وقالت إنها لا تحب تغيير أي شيء في شكلها، لأن طبيعة وجهها بسيطة ولا تحتاج إلى أي عمليات.

-قدمت سوما خلال مشوارها الغنائى 3 ألبومات، هى "عيب عليك" و يتضمن 10 أغاني، والبوم "ده حبيبي "و يتضمن 8 أغاني، وألبوم "ندمانة" و يتضمن 11 أغنية

-وشاركت فى أغنية "تسلم الأيادي" بمشاركة مع مصطفى كامل وإيهاب توفيق وحكيم وغادة رجب وخالد عجاج وهشام عباس وبوسى واحمد كامل وسمير الإسكندرانى وأحمد عجاج.

-آخر ظهور للمطربة سوما كان أثناء مشاركتها في مهرجان الموسيقي العربية فى دار الأوبرا المصرية العام الماضي.