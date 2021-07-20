الديناصور وهيدرا والحى العربي فى حلقة العيد من برنامج كلمات

تتنوع فقرات الحلقة الجديدة من برنامج كلمات الذي يقدمه الإعلامي خالد منصور على قناة النيل الثقافية، ففي حلقة العيد التي تذاع في التاسعة صباحًا يوم الأربعاء 21 يوليو تتم مناقشة ثلاث روايات "الديناصور.. رسالة حب من زمن آخر" لعمرو حسين، "الحي العربي" لأسامة علام"، و"هيدارا.. أوديسا الفناء والخلود" لأحمد الصادق.

وتدور أحداث رواية "الديناصور.. رسالة حب من زمن آخر" لعمرو حسين في أجواء رومانسية في أحياء منطقة المعادي حول مجموعة من الأشخاص التي تربطهم العديد من الخيوط وتفتح علاقاتهم عودة للحنين والذكريات والأسرار القديمة، وتحاول الرواية الإجابة عن السؤال "هل انتهى الحب أم أن هناك فرصة أخرى؟".

الجدير بالذكر أن عمرو حسين هو كاتب ومهندس اتصالات تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت الهولندية، و"الديناصور.. رسالة حب من زمن آخر" هي ثالث رواية له بعد "الرهان" 2013، و"تاهيتي" 2017.



في رواية "الحي العربي" لأسامة علام" محاولة سحرية لفهم تجربة الاغتراب. كتبها مهاجر عربي حاول طرح أسئلته الخاصة عن الذات والآخر الغربي المشتهى دائما.



فاز الفريق العربي ببطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة. وبسرعة تحول فرح الانتصار إلى أحداث دامية. وعمت الاحتفالات صخب لم تستطع شرطة المدينة الغربية تفهمه أو قمعه. فاستيقظ سكان الحي العربي بمونتريال الكندية على المفاجأة. سور عملاق يحيط بالحي. ودولة مستقلة اسمها دولة الحي العربي. ومن وسط الارتباك والحيرة يظهر زوربا عربي جديد. «رحمن زعبوط» صاحب المقهى الذي يتحول إلى زعيم الأمة وملهمها معه يكتشف العرب كيف يمكن العودة للحياة. ومع سيرة رحمن وأسرته العجيبة تتتابع الانكسارات والآمال. يدخل سكان الحي مدرسة الأحلام ويعيشون في دولة تزينها التماثيل البديعة؛ لنكشف معهم بأن المستحيل خرافة المنكسرين فقط. وبأن الضعف والعزلة سلاح المؤمنين بالأمل.

د. أسامة علام، طبيب مصري مقيم في كندا، حائز على جائزة غسان كنفاني من صالون الأندلس الثقافي في مونتريال. تخرج في كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق وحصل على ماجستير من فرنسا ودكتوراه في علم المناعة من جامعة مونتريال. "الحي العربي" هي العمل السردي السادس له بعد "واحة الزهور السوداء" 2012، "الاختفاء العجيب لرجل مدهش" 2013، "تولوز" 2014، "الوشم الأبيض" 2017، والمجموعة القصصية "قهوة صباحية في مقهى باريسي" 2014.

"هيدرا .. أوديسا الفناء والخلود" لأحمد الصادق الرواية الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب 2021 فرع "رواية خيال علمي" هي رواية إنسانية من الدرجة الأولى، وملحمة فلسفية، تحاول الإجابة عن السؤال الوجودي، وغاية الإنسان في هذه الحياة، وذلك عبر طرح سؤال آخر "ماذا يحدث لو أصبح الإنسان خالدًا؟" وتجسيد ذلك السؤال عمليًا بين ثنايا فصول الرواية؛ إذ تذهب الرواية مذهبًا أبعد، فتصور ذلك الإنسان البدائي الأول، الذي لطمه السؤال في عقله، السؤال الذي يستمر صداه في فصول الرواية، حيث تتباعد أحقابها الزمنية، وتتواصل فيما بينها عن طريق أبطالها الخالدين.

تتناول الرواية الطبقية الحادة التي نشأت بين الفانين والخالدين، حيث أصبح الخالدون هم السادة، والفانون هم العبيد، وتفشت العنصرية عبر السنين في نفوس الخالدين، حتى عيّن أحدهم نفسه إلهًا. فيما تأتي الرحلة الزمكانية "هيدرا" لتسبر أغوار كل شيء، فنعود للإنسان البدائي الأول في التاريخ الغابر، وننطلق إلى المستقبل البعيد، حيث حافة الزمن الإنساني، لنكتشف ماذا حل بالبشرية بعد أن تمتعت طوال حياتها بالخلود في الدنيا، ويكون السؤال "هل تمتعت حقًا؟"

أحمد الصادق، كاتب روائي وسيناريست ومؤلف موسيقي مصري، يعمل ككاتب حر، مواليد القاهرة 1987، درس الفلسفة بكلية الآداب، صدرت له 4 أعمال أدبية: "هيدرا .. أوديسا الفناء والخلود، عن دار العين، 2020" الرواية الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية 2021. و"10 محاولات فاشلة للانتحار، منشورات الربيع، 2019" المجموعة قصصية الفائزة بمنحة آفاق للكتابات الإبداعية والنقدية 2019. ورواية "رحلة داخل فوهة الماسورة، الكتب خان، 2017" التي حازت على منحة آفاق الخاصة في الرواية بالشراكة مع مُحتَرَف نجوى بركات 2015. و"لغة كل شيء، دار العين، 2015" المجموعة القصصية التي حازت على جائزتين: المواهب الأدبية في المجلس الأعلى للثقافة "مركز أول"، والجائزة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة "مركز ثان". كما حصل على جوائز أدبية أخرى في القصة منها: جائزة المواهب الأدبية من المجلس الأعلى للثقافة للمرة الثانية عن مجموعة قصصية غير منشورة بعنوان "الوجه السابع للنرد" عام 2021، جائزة د.نبيل فاروق عام 2012. جائزة ساقية عبد المنعم الصاوي لعامي 2011 و 2012. جائزة مركز رامتان الثقافي للأعوام 2010، 2011، 2012، كما حصد في السيناريو على جائزة قصر السينما لأفضل فيلم قصير عام 2020، وهو حاليًا حاصل على منحة وزارة الثقافة للتفرغ، ومتفرغ للكتابة.

