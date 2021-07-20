الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانية تثمن قرارات العفو الرئاسي: أدخلت البهجة على مئات الأسر

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

هنأت سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الشعب المصري والقيادة السياسية بعيد الأضحي، داعية المولى عز وجل دوام ازدهار مصر في ظل قيادتها الحكيمة.

وثمنت عضو النواب قرارات العفو الرئاسي الصادرة عن القيادة السياسية والقانونية وقرارات النائب العام وكل مَن سعى للإفراج عن المحبوسين السياسيين بمناسبة الأيام المباركة، وإدخال الفرحة والسرور على مئات الأسر المصرية.

وطالبت سميرة القيادة السياسية بمزيد من الإفراج عن المسجونين السياسيين وإدخال الفرحة فى قلوب أهاليهم وأبنائهم خلال عيد الأضحى، مشيرًة إلى أن لمصالحة والإنسانية والرحمة والتفاهم هي الرسالة الأهم والأسمى التي يجب أن تسود بين مؤسسات الدولة والشعب المصري.

كان الرئيس السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى والعيد 69 لثورة 23 يوليو، تضمن القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام القرار الجمهوري.شروط العفو الرئاسي عن مسجونين بمناسبة عيد الأضحى 2021.

الحزب المصرى الديمقراطى عبد الفتاح السيسي عيد الأضحى وزير الداخلية المستشار حمادة الصاوي مصلحة السجون لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العفو الرئاسي العفو عن باقي العقوبة سميرة الجزار

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