الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع تاجر وزوجته في انقلاب سيارة بالبحيرة

الحادث
الحادث

لقى تاجر وزوجته مصرعهما في الحال، بينما أصيب طفلهما بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة بمصرف بمدخل مدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، أثناء ذهابهم لمنزل والده لقضاء معه عيد الأضحى المبارك وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي فى مصرف بمدخل المدينة إتجاه كفر الدوار، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم بهاء الكردى، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم إستخراج السيارة والضحايا.

وأسفر الحادث عن مصرع عزت.ع.ل، وزوجتة وإصابة طفلهما بإصابات متفرقة فى أنحاءالجسم، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو المطامير المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والطفل لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حسن خاتمة للمهندس كمال مسعد، بشركة كهرباء البحيرة، وذلك بعد أن فاضت روحه وهو ساجد في أول أيام عيد الأضحى المبارك أثناء صلاة الفجر بمسجد خالد بن الوليد بمدينة دمنهور.

حيث فوجئ المصلون في صلاة الفجر بعدم قيام المهندس كمال مسعد من السجود، وحاولوا إسعافه قدر المستطاع إلا أن أمر الله قد نفذ، وسط حالة من الذهول بين المصلين، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية.

وكان رواد ومستخدمو مواقع التواصل بمحافظة البحيرة، قد تداولوا صورة المهندس كمال مسعد، بشركة كهرباء البحيرة، بعد أن لقي ربه مؤكدين بأنه توفى أثناء أداء صلاة فجر اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأنه كان يشهد له الجميع بالسيرة الحسنة.

محافظة الحماية المدنية انقلاب سيارة شركة كهرباء عيد الأضحى البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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