رئيس مدينة كوم حمادة يقدم باقات الورود للمرضى بالمستشفى العام

قام اللواء عماد الدكرورى رئيس مركز ومدينة كوم حمادة بزيارة للمستشفى العام للاطمئنان على المرضى وتقديم باقات الورود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمستشفى.

وأكد اللواء عماد الدكرورى رئيس المركز أنه يجب مشاركة الجميع فرحة عيد الاضحى المبارك والوقوف بجانبهم ومساندتهم فى ذلك اليوم لرفع الروح المعنوية لديهم.

كما قام رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة بمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي بأول أيام عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع فتح المجازر مجانا.

حيث تفقد سير العمل بالمجزر الحديث والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بعملية الذبح والنظافة العامة واشتراطات الأمن والسلامة المهنية والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئة.

اللواء عماد الدكرورى

وعقب ذلك قام اللواء عماد الدكرورى بتفقد شوارع المدينة لتهنئه الأطفال و توزيع الهدايا عليهم، ومتابعة الإجراءات اللازمة ضد المواطنين الذين يقومون بذلك الاضاحي فى الشوارع.

وكان اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة كوم حماده قد قام بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الهدايا، حيث شهدت الصلاة فرحة عامرة من المواطنين وسط أجواء مبهجة من الاحتفالات بالعيد ، حيث تبادل الجميع التهنئة و هنأ رئيس المدينة أهالي مركز ومدينة كوم حماده بمناسبة العيد معبرا عن فرحتة بالاحتفال معهم ثم تابع رئيس المدينة كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وأكد على تواجد كامل للقوة البشرية وإلغاء الأجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.

فرحة العيد

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بالتواجد الميداني المستمر و الاحتفال مع المواطنين بالاعياد و المناسبات.



فرحة العيد

رافق رئيس المركز المهندس علاء سعد نائب رئيس المركز، هيثم عبد الفتاح مدير مكتب رئيس المركز ،شاهيناز طه مدير العلاقات العامة، الشاذلي الوكيل رئيس قسم الاشغالات.