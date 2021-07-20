كل ما يتعلق بسلامة اللحوم وصلاحية تخزينها.. استشاري سلامة الأغذية تتحدث لـ«الدستور» (حوار)

بدأ المصريون اليوم، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك اليوم، وذبح الأضاحي فى الساعات الباكرة من اليوم، تقربًا لله، وفى هذا الأمر تتحدث اليوم لـ"الدستور"، دكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الأغذية، حول السن المناسب للأضحية وكيفية التعرف على سلامة الأضحية، وطرق حفظها سليمة لأطول فترة ممكنة بعد العيد.

ما السن المناسب لاختيار الأضحية؟

"الأضحية" هي ما يذبح من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلي آخر يوم التشريق بشروط معينة أولها السن، ويجب أن يكون كالتالي:



لو ماعز لا تقل عن سنة.

لو ضأن لا تقل عن ستة أشهر.

لو بقر لا تقل عن سنتان.

والإبل خمسة أعوام.



كيفية التعرف على سلامة الأضحية؟ سواء سليمة أم مريضة؟



يجب أن تكون مناسبة شرعا للذبح وغير مخالفة للشروط.

يجب أن تكون مناسبة شرعا للذبح وغير مخالفة للشروط. اختيار الحيوان النشيط الذي يتحرك وشهيته مفتوحة على الأكل وتجنب الخامل مطئ الرأس أو الراقد أو منزوي عن القطيع أو يدور حول نفسه، كل هذا دليل على المرض.

يتم فحص منطقه الرقبة والظهر للتأكد من وجود لحم، وأن يكون الحيوان غير نحيل، ويكون الفحص عن طريق العين مع وضع يدك على ظهر الحيوان للتأكد أن العظام غير بارزة ومحسوسة باليد.

جلده جاف وصوفه لامع وثابت، لا ينزع بسهولة في يدك.

وأن يكون خالي من الجرب أو الجروح.

وأن تكون أسنانه بيضاء، وخالية من أي كسر ولثته صلبة، ولا يوجد أي إفرازات من الفم حرارة جسمه عادية ٣٩ درجة.

النفس والاجترار طبيعيين.

العين صافية خالية من الإفرازات وغشاء العين وردي.

جسم الحيوان وأقدامه خالية من الكسور والجروح.

عند اختيار الخروف يفضل "الليه" تكون صغيرة الحجم للحصول على كمية أكبر من اللحوم.

فحص الكرش للتأكد انه ذو حجم طبيعي وغير ممتلئ بالمياه أو بأي طرق للغش لزيادة الوزن.

يفضل فحص الأضحية قبل الذبح وبعده عن طريق طبيب بيطري لسلامتك وسلامك عائلتك.

وفى حالة نقل الحيوانات من مكان لآخر ما يجب علينا فعله لسلامته؟

إذا تم نقل الحيوانات من مكان لآخر، نراعي يكون وسيلة النقل آدمية ومريحة، حيث يتم فرش الأرضية لراحة الحيوان، وإذا تم ربطه يجب أن يكون بطريقه لا تسبب له أى ألم أو عدم راحة.

هل يمكن نقل حيوانات مختلفة في الحجم والنوع سويًا؟

لا، يجب عدم نقل حيوانات مختلفة في الحجم والنوع مع بعض، كما يفضل أن تكون عمليه النقل قبل الذبح ب ٣ أيام على الأقل لضمان تخلص الحيوان من التوتر الناتج عن عمليه النقل والتى بالطبع تؤثر على طعم اللحوم ولونها وسرعة فسادها.

أين يمكن وضع الحيوان؟

يجب وضع الحيوان في مكان دافئ مع تجنب ممرات الرياح والرطوبة، أيضًا مع الاهتمام بتوفير ماء على الاقل مرتين يوميًا وطعام حتى قبل الذبح بـ٢١ ساعة، على أن يتم الاقتصاد على الماء فقط، كما يجب عدم ربط الحيوان بشكل يسبب له الألم وتجنب تعرضه للمضايقات من الأطفال.

بماذا تنصحين عند اختيار أضحية العيد؟

مهم جدا في الاختيار الابتعاد، عن الحيوانات التىى تأكل من القمامة، ودائمًا نراها مع الراعي في الشارع، يلتقطون طعامهم، من أي مقلب أو تجمع للقمامين، وبالتالي عند اختيار أضحيتك ضروري الشراء من مربي مضمون وتابع أضحيتك على ماذا تأكل وتتغذي؟ حيث روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن أكل الجلالة وألبانها، وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داوود.

و"الجلالة" تشمل جميع أنواع الحيوانات من فصائل كبيرة وصغيرة وأيضا الطيور يمنع أكل لحومها وبيضها.

إذن.. هل يوجد علاج للجلالة؟

نعم، يمكنك علاجها من خلال، حبس الحيوان مده تتراوح بين يومين للطيور و ١٠ أيام للخراف و ٤٠ يوم للعجل والجمل، وتأكل طعام نظيف حتى تطهر بطنها ولحمها، لهذا يجب التأكيد على متابعة أضحيتك ومعرفة ماذا تأكل؟ وكيف يتم التعامل معها.

بعد الذبح.. ما لون اللحوم السليمة؟تكون اللحوم الطازجة والصالحة للاستهلاك لونها ورديا والدهن أبيض ناصعًا، لتناولبها فى عيد الأضحى المبارك.

ما مواصفات جودة اللحوم؟

اللحوم الطازجة تكون متماسكة وذات ملمس طبيعي، عكس اللحوم الفاسدة التي تكون غير متماسكة ومع الضغط عليها تترك الأصابع علامة واضحة فيها، إضافة إلى ملمسها اللزج.

وماذا عن رائحتها؟

تكون رائحة اللحوم السليمة، والطازجة مقبولة، وغالبا ما تكون الرائحة غير مميزة، أما اللحوم الفاسدة فتكون رائحتها كريهة أو غير مقبولة وغير محببة.

في حالة تخزين اللحوم.. ما هي صلاحية اللحوم في التبريد والتجميد؟

اللحم القطع من ٣-٥ أيام في الثلاجة ومن ٤-٦شهور في الفريزر .

ـما اللحم الشرائح (الاستيك) من ٣-٥ أيام في الثلاجة ومن ٦-١٢ شهر الفريزر.

اللحم المفروم من ١-٢ في الثلاجة ومن ٣-٤ شهور الفريزر.

الهامبرجر والكفتة من ١-٢ في الثلاجه ومن ٣-٤ شهور الفريزر.

الكبد والكلى والقلب واللسان من ١-٢ في الثلاجة ومن ٣-٤ شهور في الفريزر.

وبالنسبة للحم المطهي بالفعل هل يمكن تخزينه؟

يكون اللحم المطهو صالح للتخزين لمدة من ٣-٤ أيام في الثلاجة ومن ٢-٣ شهور في الفريزر.

وحتى تكون اللحوم صالحه كل هذه الفترة، يجب التأكد الثلاجة فى حالة تبيرد بشكل جيد (١-٤) درجات مئوية، وبالنسبة للفريزر - ١٨ درجه مئوية.