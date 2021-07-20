مشايخ القبائل والعواقل بشمال سيناء يهنئون المحافظ بالعيد (صور)

توافد المشايخ والعواقل ونواب المحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والعديد من المواطنين بشمال سيناء على ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش، وذلك لتهنئة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالعيد.

وهنأ المحافظ مشايخ القبائل والعواقل وأبناء المحافظة بالعيد، ونقل لهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا على استمرار مسيرة التنمية بتوجيهات القيادة السياسية، ومستعرضا لما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة من مشروعات على أرض المحافظة، خاصة تطوير العريش والاسكان الاجتماعى ومحطات التحلية والصرف الصحى وانشاء ورفع كفاءة شبكة المياه وغيرها.

كما استعرض محافظ شمال سيناء، توفير كافة الخدمات لأبناء المحافظة للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات المطلوبة في أسرع وقت، منوها الى توجيهاته لجميع المسئولين والجهاز التنفيذى بالصراحة والشفافية التامة مع المواطنين والاستماع اليهم والعمل على حل شكاواهم وتحقيق مطالبهم.

وأعلن عن قرب الانتهاء من مدينة رفح الجديدة التى تتكون فى مجملها من 626 عمارة سكنية وتتكون كل عمارة من دور أرضى و 3 طوابق علوية باجمالى 10016 وحدة سكنية ، 400 بيتا بدويا لتوزيعها على المستحقين أوائل العام المقبل، علاوة على منطقة خدمات مركزية عبارة عن : مستشفى، مسجد ، دار مناسبات ، نقطة شرطة ، مطافى ، بريد ، سنترال ، مخبز ، محطة أتوبيسات مركزية ، سوق تجارى ، مجمع مدارس ، وخدمات أخرى متنوعة .. الى جانب شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وباقى مرافق البنية التحتية بالمدينة.

وبشر المحافظ أهالى رفح بأنه تم الانتهاء من 84 عمارة كمرحلة عاجلة فى رفح الجديدة عبارة عن دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة باجمالى 1344 وحدة سكنية ، مجاورة سكنية تضم 200 بيتا بدويا ومنطقة خدمات مركزية لتسليمها كمرحلة أولى فى أول يناير القادم، منوها الى أن الأولوية لأبناء رفح من المقيمين فى تجمعات خارج المحافظة.

وأعلن المحافظ عن إتاحة عدد 11 تجمعًا تنمويًا فى منطقة وسط سيناء، منها : 5 تجمعات فى مركز الحسنة بمناطق : أم فروث بالمغارة ، الكيلو 61 ببغداد ، الدفيدف ، النوافعة بالمغفر ، وخشم القاد .. الى جانب 6 تجمعات فى نخل بمناطق : طويل الحامض ، الخفجة ، النثيلة 1 ، النثيلة 2 ، أبو رصاصة بصدر الحيطان ، وطيبة بالتمد .. مشيرا الى تخصيص 50 % من التجمعات التنموية لأبناء سيناء ، وأنه سيتم تخصيص نسبة 10 % للمشايخ.

وطمأن المحافظ أبناء المحافظة بأنه لن يضار أحد فى التعويضات المقررة جراء الحرب على الإرهاب، حيث تنتظم آلية عمل اللجان للحصر والصرف للمواطنين المضاربين، سواء للأراضى الزراعية أو المباني، بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة.

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء