جولات البابا تواضروس خلال أسبوع

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في أسبوع".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن أبرز انشطة وتحركات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الفترة من الأحد ١١ يوليو إلى السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١م.

وعلى صعيد أخر، قام كل من نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق العامر، ونيافة الانبا ثاؤفيلس اسقف منفلوط، مع عدد من الاباء الكهنة والرهبان، بزيارة السيد اللواء عصام سعد محافظ اسيوط، وذلك للتهنئة بعيد الأضحي المبارك.

من جهة اخرى، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باللغة الانجليزية".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن عظة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التي جاءت تحت شعار:" St. Paul’s Epistle to the Philippians: A Message of Joy – Part 4 .

وعلى صعيد أخر، تمت سيامة أربعة كهنة جدد بإيبارشية أطفيح بيد الأنبا زوسيما، وهم: القس مكسيموس رمزي، كاهنًا عامًا، والقس تادرس جرجس، لكنيسة دير الرسل بأطفيح، والقس يسطس عوض، لكنيسة مار مينا بالشرفا، والقس دَاوُدَ سعيد، كاهنًا عامًا.

تمت السيامة بمطرانية أطفيح للأقباط الأرثوذكس، بيد نيافة الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف وتوابعها، وبحضور مجمع الآباء الكهنة، وخورس مرتلي الإيبارشية، والخدام، وعدد غفير من الشعب التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية الصف وأطفيح وتوابعها.