على مساحة 260 فدانا.. معلومات عن مدينة الفنون في العلمين الجديدة

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع عقب صلاة العيد الموقف التنفيذي والانشائي الخاص بمدينة الفنون في مدينة العلمين الجديدة، حيث استمع الي شرح مفصل من وزير الإسكان عن سير العمل ومعدلات التنفيذ لمنشآت ومرافق مدينة الفنون.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مدينة الفنون بالعلمين الجديدة.

- تعتبر مدينة الفنون بالعلمين الجديدة متنفسا ترفيهيا ثقافيا لمدينة العلمين والساحل الشمالي.

- تقام مدينة الفنون بالعلمين الجديدة على مساحة ٢٦٠ فدانا.

- تضم مدينة الفنون بالعلمين الجديدة عددا من الانشطة الفنية والثقافية المتنوعة من مجمعات لدور عرض السينما ومطاعم ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت.

- تضم مدينة الفنون بالعلمين الجديدة مبنى للأوبرا وقاعات تدريب وأرضا للمعارض.

- تضم مدينة الفنون بالعلمين الجديدة مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

- تضم مدينة الفنون بالعلمين الجديدة مكتبة مركزية ودور عبادة.