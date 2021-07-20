انخفاض طفيف وأجواء معتدلة.. تفاصيل طقس عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور محمود شاهين، مديؤ مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس حار مرتفع الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما سيكون مائلًا للحرارة مرتفع الرطوبة أيضا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف "شاهين" خلال تصريحاته لـ"الدستور" أن الطقس الخاص بالعيد ليلًا سيكون معتدل الحرارة ومرتفع الرطوبة على القاهرة الكبرى وكافة الأنحاء.

وأشار "شاهين" إلى أن اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيشهد ارتفاعًا شديدًا في الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والجيزة، ثم تنخفض غدًا الحرارة درجة واحدة، مؤكدًا أن ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، سيشهد انخفاض 4 درجات ليكون طقسًا صيفيًا معتدلًا على القاهرة الكبرى والجيزة.



درجة حرارة أول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

ستكون درجة الحرارة اليوم هكذا:

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة ثاني أيام عيد الأضحى الأربعاء

ستكون درجة الحرارة ثاني أيام العيد هكذا:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة ثالث أيام عيد الأضحى الخميس

ستكون درجة الحرارة ثالث أيام العيد هكذا:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة رابع أيام عيد الأضحى الجمعة

ستكون درجة الحرارة رابع أيام العيد هكذا:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.