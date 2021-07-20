في عرضه الأول.. روتانا سينما تحتفل بالعيد بـ«حملة فرعون»

تعرض قناة «روتانا سينما» في العاشرة مساء، اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك فيلم «حملة فرعون» للنجم عمرو سعد في عرضه الأول على الفضائيات العربية عقب عرضه بدور العرض السينمائي.

أحداث فيلم حملة فرعون

فيلم “حملة فرعون” مقتبس من الفيلم اليابانى الشهير «الساموراى السبعة»، حيث يجمع بطل الفيلم يحيى فرعون- عمرو سعد- أصدقاءه الأشقياء لاسترداد ابنه من تنظيم إرهابى في العراق،

أبطال فيلم حملة فرعون

يشارك في بطولة افيلم حملة فرعون كلا من عمرو سعد وروبى، محمود عبدالمغنى، محمد لطفى، حمدى الميرغني، والنجوم العالميين مايك تايسون بطل الملاكمة، وذا مونتن المصنف أقوى رجل في العالم وهو من إنتاج شركة السبكى وإخراج رؤوف عبد العزيز وعرض في عام 2019.

آخر أعمال عمرو سعد بطل حملة فرعون

وشارك عمرو سعد بطل فيلم “حملة فرعون” في الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل “ملوك الجدعنة” امام مصطفى شعبان.

وشهد مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي شارك في بطولته عمرو سعد، تصاعدا كبيرا في الأحداث منذ انطلاق أولى حلقاته وصولًا للحلقة الأخيرة، والتي شهدت هاية صراعات رجال عصابات المخدرات، كما شهدت نهاية سعيدة بزواج أبطال العمل من الفتيات التي يعشقوهم، كما أن "نجلاء" رانيا يوسف تلد توأم وتطلق عليهما اسم "سفينة وسرية".

والمسلسل شارك في بطولته رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح وتم تصوير أحداث المسلسل الكامل في لبنان.

وحقق مسلسل "ملوك الجدعنة" نجاحا كبيرا وقت عرضه على الشاشة خلال موسم رمضان الماضى وتصدرت حلقات العمل تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى خاصة وأنه اعتمد بشكل كبير على الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى انتقادات كثيرة واجهته خلال الفترة الماضية.