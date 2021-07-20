محافظ أسيوط يزور المستشفيات لتهنئة المرضى بعيد الأضحى

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، المستشفيات العامة للاطمئنان على استعدادتها لعيد الأضحى المبارك وتقديم التهنئة للمرضى ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما قدم الهدايا العينية والنقدية للمرضى واطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق الالتزام الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب والدكتور أمجد صبحى مدير مستشفى الشاملة والدكتور محمود محمد سيد نائب مدير مستشفى الإيمان ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ومحمد بشير رئيس حي غرب.

وبدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى الايمان العام بالأربعين بحي غرب وقدم التهنئة للأطباء وطاقم التمريض بالعيد كما زار المرضى بأقسام الجراحة والأقسام الداخلية وقدم لهم التهنئة بالعيد وتابع حالتهم مع الأطباء واستمع إليهم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم وقدم لهم الهدايا العينية والمادية مهنئاً بعيد الاضحى المبارك كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام كما تفقد أعمال تجهيزات مبنى مولد الأكسجين الذي يجري انشاؤه بالمستشفى لتطوير منظومة الأكسجين بها ورفع كفاءتها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بميدان المجذوب بحي غرب للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لاستقبال المرضى أثناء العيد مقدمًا التهنئة للمتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى مقدما لهم الهدايا بعيد الاضحى المبارك مشددًا علي تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات المحددة للتشغيل والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطورائ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين مؤكدًا على درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف أيضا وتجهيز عدد كافي من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان العام والشاملة لتهنئة المرضى بعيد الأضحى (16)

محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان العام والشاملة لتهنئة المرضى بعيد الأضحى (14)

محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان العام والشاملة لتهنئة المرضى بعيد الأضحى (11)

محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان العام والشاملة لتهنئة المرضى بعيد الأضحى (8)

محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان العام والشاملة لتهنئة المرضى بعيد الأضحى (5)

محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان العام والشاملة لتهنئة المرضى بعيد الأضحى (4)