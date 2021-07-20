«البيتكوين» تهبط دون 30 ألف دولار للمرة الأولى في يوليو

تراجعت عملة "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، دون مستوى 30 ألف دولار، الحاجز النفسي المهم، وذلك للمرة الأولى في نحو شهر.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم، بنسبة 6.16% إلى 29762.22 دولار، وفقا ما نقلت وكالة “نوفوستي الروسية”، عن موقع "كوين ديسك".

يشار إلى أن عملة "البيتكوين" آخر مرة انخفضت فيها إلى هذا المستوى في 22 يونيو الماضي.

مسح يكشف تحول البتيكوين لتُصبح الصناعة الأكثر استدامة عالميًا

كشفت دراسة استقصائية نُشرت، في الاسبوع الاول من شهر يوليو الجاري، تحول 56% من إجمالي نسبة تعدين عملة بيتكوين، العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا، إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة خلال الربع الثاني من عام 2021.

وأظهرت الدراسة التي أعدها مجلس تعدين البيتكوين، المُنشأ حديثًا أن تحول معدني العملات الرقمية إلى مصادر الطاقة المستدامة لتشغيل أنشطة التعدين يجعلها واحدة من أكثر الصناعات استدامة على مستوى العالم.

وارتفعت «بيتكوين» خلال تعاملات اليوم، بمقدار 356 دولارًا، بما نسبته 1.07%، لتتداول عند مستوى 33528.5 دولار للعملة الواحدة.

وشهدت العملة الرقمية، في الربع الثاني من العام الجاري، الكثير من التقلبات صعودًا وهبوطًا، فبعد أن بلغت مستويات قياسية في منتصف أبريل حين وصل سعرها إلى 64870 دولارًا، تراجعت "بيتكوين" في النصف الثاني من الشهر الماضي لتتداول إلى ما دون 30 ألف دولار لأول مرة منذ يناير الماضي، حيث بلغت قيمة العملة المشفرة الأشهر في العالم 29854 دولارًا بعد أن كثفت الصين من محاولاتها تنظيم المعاملات بهذه العملة.

ودفعت تغريدة الملياردير الكندي إيلون ماسك التي صرح خلالها بأن شركته "تسلا" لن تقبل التعاملات بالعملة الرقمية ما لم تتحول إلى الاعتماد بنسبة 50% على الأقل على الطاقة النظيفة، وهو ما دفع عمال المناجم إلى البحث عن حلول مستدامة لتجنب التقلبات الحادة التي تشهدها "بيتكوين" منذ الشهر الماضي.

وتبحث السلفادور، التي شرعت التعامل بالعملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا باعتبارها عملة قانونية، عن استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لتشغيل مركز "بيتكوين" المُقترح إنشاؤه في بلادها.

وجمعت الدراسة بيانات من أكثر من 32% من عمال المناجم حول العالم في إطار شبكة بيتكوين العالمية، والتي تُعد أول دراسة من نوعها على الإطلاق، حيث أوضح المشاركون بها أنهم يستخدمون حاليًا الكهرباء بمزيج من الطاقة المستدامة بنسبة 67%.



