تواجد أمني مكثف للشرطة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

انتشرت الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة، ومختلف المحافظات؛ تأمينًا لاحتفالات المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتشدد أجهزة الأمن الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلاً عن تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور.

وتحرص أجهزة الأمن على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، تستقبل حدائق ومتنزهات وزارة الموارد المائية والري، بمختلف المحافظات ومنها القناطر الخيرية والدلتا، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين والزوار للاستمتاع بأول أيام عيد إجازة عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع التزاحم، طبقاً لما قررته لجنة كورونا بمجلس الوزراء حفاظا على صحة المواطنين.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، على إتمام كافة التجهيزات لإستقبال الزوار والمواطنين لقضاء وقت ممتع ومفيد في حدائق القناطر الخيرية خلال العيد ، مع استمرار خطة أعمال تطوير مختلف الحدائق طوال الفترة الحالية بجهود ذاتية، من جانب العاملين، وإجراء أعمال الصيانة للحدائق، و التي أصبحت جاهزة لاستقبال الزائرين، اليوم الثلاثاء، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال زيارة الحدائق العامة ، في إطار قرارات مجلس الوزراء، وتعليمات وزير الري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أثناء زيارة الحدائق العامة التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.