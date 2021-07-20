قبل أيام من افتتاح الأولمبياد.. بورصة اليابان تنخفض عند أدنى مستوى في 6 أشهر

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، في ظل حالة من القلق من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العالم قد يخرج تعافيا اقتصاديا ناشئا عن مساره.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فقد تراجع المؤشر نيكي 0.96 % ليغلق عند 27388.16 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ السادس من يناير 2021.

كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96 % إلى 1888.89 نقطة.

وتراجع كلا المؤشرين للجلسة الخامسة على التوالي.

والليلة الماضية، انخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة للأسهم انخفاضا حادا، فيما سجل المؤشران "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ منتصف مايو 2021، إذ يخشى المستثمرون تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 وطول مدة التعافي الاقتصادي.

وفي ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في طوكيو، الخاضعة الآن لرابع حالة طوارئ، ثمة قلق عام آخذ في التنامي من أن تؤدي استضافة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو وتوافد عشرات الآلاف من الزائرين من الخارج إلى تسريع معدلات الإصابة في العاصمة اليابانية وانتشار سلالات أشد عدوى أو مسببة للوفاة بشكل أكبر.

يشار إلى أنه قبل أيام معدودة على افتتاح أولمبياد طوكيو، أعلن عن حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية، تعود إلى لاعب منتخب كرة الطائرة الشاطئية التشيكي أوندري بيروشيتش بحسب ما أعلن المسؤولون.

وانضم بيروشيتش إلى لاعبَين ومحلّل فيديو في منتخب جنوب أفريقيا للرجال في كرة القدم الذين تبينت إصابتهم الأحد بالفيروس في القرية الأولمبية أيضاً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال طبيب الفريق التشيكي المشارك في الألعاب مارتن دوكتور في بيان إن بيروشيتش قدّم "عيّنة إيجابية خلال الاختبار اليومي الأحد في القرية الأولمبية"، مضيفاً: "لا يعاني بتاتاً من أي عوارض. نحن نتعامل مع كافة التفاصيل... بينها بطبيعة الحال الإجراءات المضادة للجائحة داخل الفريق".

وكشفت اللجنة الأولمبية التشيكية السبت عن حالة إيجابية تعود إلى أعضاء الوفد الأولمبي تم اكتشافها عند الوصول إلى طوكيو استعداداً لبدء الألعاب الجمعة المقبل بعد تأجيل لعام بسبب تداعيات الفيروس.

وتبلغ سعة القرية الأولمبية 17 ألف نسمة، ولكن لن يقيم هناك في نفس الوقت سوى 6700 شخص بحسب جدول المسابقات الذي أعدته اللجنة الأولمبية الدولية. وسيتم الوصول إلى هذا العدد في منتصف الألعاب في بداية أغسطس.

مخاوف من تزايد أعداد الإصابات

وسجلت طوكيو يوم السبت الماضي، 1410 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ ما يقرب من ستة أشهر، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، التي أشارت إلى أن هناك مخاوف من تزايد أعداد الإصابات في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة لافتتاح أولمبياد طوكيو الأسبوع المقبل.