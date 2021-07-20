الطاقم الطبي بـ«عزل النجيلة» يوزع الورود على المصابين احتفالا بعيد الأضحى

قام الفريق الطبي بمستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل الصحي ببورسعيد، بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث قاموا بأداء صلاة العيد داخل مستشفى عزل النجيلة.

وعقب أداء صلاة العيد داخل مستشفى العزل قام الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد طالب مدير المستشفى بتوزيع الورود على مصابي فيروس كورونا بالمستشفى لإدخال البهجة على قلوبهم ونشر السرور بينهم، بالإضافة إلى تشغيل تكبيرات عيد الأضحىي في الإذاعة الداخلية لمشاركتهم أجواء العيد.

مستشفي النجيلة المركزي المخصصة للعزل

وكانت شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، انتشار عددا من باعة البالون، أمام المساجد وفي الشوارع الرئيسية، وذلك لبيعها للأطفال احتفالا بالعيد.



مستشفي النجيلة المركزي المخصصة للعزل



ورصدت " الدستور " انتشار باعة البالونات وألعاب الأطفال بمحيط مسجد التنعيم بوسط مدينة مرسى مطروح، و إقبال البعض على شرائها لأطفالهم احتفالا بالعيد.

مستشفي النجيلة المركزي المخصصة للعزل

وكان قد أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لحلها .

مستشفي النجيلة المركزي المخصصة للعزل

وشدد محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد مع توافر السلع واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها بالمجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أنه تم بدء طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتى يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، كما سيتم فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، أمام المواطنين خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك واستمرار طرح اللحوم الطازجة بكافة أنواعها وكذلك المجمدة.