محمد رمضان يظهر بإطلالة جديدة.. ومتابعيه: «لبس العيد»

نشر الفنان محمد رمضان صور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل، بإطلالة جديدة له، مرتديا قميص من الحرير وبذلة بيضاء، والاكسسوارات من سلسلته المعتادة وخاتم براق ونظارة شمس بيضاوية.

الأمر الذي أثار متابعي الفنان الذين تباينت ردود أفعالهم بين مؤيد ومعارض، فعلقت نسمة علام، على الصور متسائلة هل هذه ملابس عيد الأضحى المبارك أم إطلالة لأغنيته الجديدة أزأز كابوريا، معقبه:"وللي الفنان بيعرف أنه غني جدا".

محمد رمضان

من جانبها أوضحت، نيرة عمران، أن الملابس التي ظهر بها الفنان تشبه إطلالة أحد فناني هوليود، وأنه مقتبسها منه بدون أي تغيير، منوهه أن هذا يعرض سمعة الفنان للهبوط وسط متابعيه الشين يحبونه متجدد لا مقلد لأحد.

وأشار محمد إبراهيم إلى أن إطلالة الفنان كانت جميلة جدا وأن الملابس التي اختارها تبرز جسده الرياضي، وتقدم تجربة جديدة للارتقاء بالذوق العام في اقتناء الشباب للملابس، فبدلا من البنطال المقطع والقمصان المهرولة، اختار النجم زي كلاسيكي أنيق ليظهر به في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

محمد رمضان

يأتي ذلك في ظل بعد تأيدة المواطنين للصلاة واحتفالهم بعيد الأضحى المبارك، والذي يبدأ في ٢٠ يوليو وينتهي ٢٤ ليكون خامس أيام عيد الأضحى، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة أقرها مجلس الوزراء خلال نشرته السابقة للعيد.



يذكر أن الفنان محمد رمضان عادة ما ينشر له ألبومات صور خلال الأعياد الرسمية، حرصا منه على مشاركة جمهوره أدق تفاصيل حياته، الأمر الذي عادة ما يسبب له هجوما كبيرا، ففي احدى المرات ظهر بملابس اليحر وهو يلقي بنقود على الأرض، الأمر الذي أثار غضب عدد من متابعيه للذين وجدوا هذا التصرف محاولة منه للتظاهر والتكبر عليهم، أما الباقية فرأوا أنه من الطبيعي أن يفعل شخص غني مثله هذه التصرفات خاصة وأن كان يعاني من حرب دائمة بسبب هجوم الناس على نوعية فنه الذي يؤديه.

محمد رمضان

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