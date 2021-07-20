الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مظاهر متعددة للاحتفال بعيد الأضحى فى الفيوم (صور)

توزيع البالونات عقب
توزيع البالونات عقب الصلاة

شهدت مدينة الفيوم، اليوم الثلاثاء، مظاهر متعددة للاحتفال بعيد الأضحى، منها إلقاء البالونات على المصلين عقب صلاة العيد أمام الساحة المخصصة للصلاة، بمسجد ناصر الكبير.

وحرص الأطفال والسيدات، على مشاهدة منظر البالونات التي تتطاير في الهواء، والتقاط الصور أثناء نزولها في ظل أجواء من السعادة والفرحة، أمام المسجد، وسط تشديدات أمنية مكثفة وتواجد أمني وسيارات الإسعاف، وسيارات الحماية المدنية، وقيام المصلين بالتقاط الصور التذكارية مع بعضهم أمام المسجد.

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صلاة العيد في الفيوم

من ناحية أخرى، أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارتي الصحة والأوقاف.

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صلاة العيد في الفيوم

وتناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء ومشروعية الأضحية وما جاء فيهما من قيم الطاعة والصبر، وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثل، وكيفية توزيع لحوم الأضحية، كما تم التأكيد على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب، والتحذير من ذبح الأضاحي بالشوارع حفاظًا على البيئة والنظافة العامة.

وقدم محافظ الفيوم التهنئة لشعب الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أكد على حرصه الشديد مشاركة أهل الفيوم فرحتهم، داعيًا الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

توزيع البالونات عقب الصلاة عيد الأضحى بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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