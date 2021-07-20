الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بالعكاز» كبار السن والشيوخ يؤدون صلاة العيد فى الوادى الجديد

كبار السن يؤدون صلاة
كبار السن يؤدون صلاة العيد

حرص كبار السن والشيوخ على أداء صلاة عيد الأضحي المبارك بمساجد الوادي الجديد، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا المستجد. 

 

وأدى صباح اليوم الثلاثاء، الآلاف من المصلين بمحافظة الوادي الجديد، صلاة عيد الأضحي المبارك، بمراكز المحافظة الخمسة، حيث شهدت المساجد الكبري توافد عدد كبير من المصلين وسط إجراءات إحترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمود جاهزين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة، إنه يجب على المصلين ارتداء الكمامة خلال الذهاب لأداء الصلاة واصطحاب مصلى خاصة، مشددًا على أن الإجراءات الطبية المتبعة تهدف للحفاظ على صحة المجتمع

وتوافد آلاف المصلين إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى بالوادي الجديد وتوافد آلاف المصلين إلى المساجد الكبرى بمحافظة الوادي الجديد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية ووقائية وإرتداء الكمامة وإصطحاب المصلي الشخصي بكل مصلي للحماية من فيروس كورونا وحرصًا على سلامة المواطنين. 

 

وأعلنت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، في بيان، أن 329 مسجدًا بمدن وقرى المحافظة يستقبلون المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. 

وأكد الدكتور محمود جاهزين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أنه تم إلغاء الساحات وإختيار المساجد ذات المساحات الكبيرة، بالإضافة الى تعقيم هذه المساجد فى إطار اعمال التعقيم المستمرة للمساجد، مع التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامة وإصطحاب كل شخص سجادة الصلاة الخاص بكل مواطن للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المصلين. 

 

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن المديرية وإدارات الأوقاف وضعت خطة توزيع الأئمة والخطباء على تلك المساجد التى حددت لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي تشهد التزاماً من جانب المصلين في جميع الأوقات وصلاة الجمعة تشهد التزاما من جانب المصلين بالكمامة وسجادة الصلاة الخاصة، وكل الإجراءات الاحترازية، وكذلك التزام الأئمة والخطباء بموعد الخطبة.

 

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حرص كبار السن والشيوخ آداء صلاة عيد الأضحى الوادي الجديد

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