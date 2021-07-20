الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالى الإسكندرية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد أبوالعباس المرسى

صلاة العيد بالإسكندرية
صلاة العيد بالإسكندرية

أدى أهالي الإسكندرية صلاة عيد الأضحي المبارك، اليوم الثلاثاء، وشهدت المساجد التي خصصتها وزارة الأوقاف توافد المئات من المصلين، وسط إجراءات احترازية مشددة.


وفي مسجد أبو العباس تجمع المئات من المصلين بداخل المسجد والساحة الخارجية لميدان المساجد لأداء صلاة العيد، وسط حضور من النساء والأطفال لمشاركة فرحة العيد.

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صلاة العيد بالإسكندرية

واستعدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، لاستقبال المصليين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بعدة ضوابط لإتباعها خلال أيام العيد، فضلًا عن تعقيم المساجد قبيل صلاة العيد.

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صلاة العيد بالإسكندرية


وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية، إنه تم وضع ضوابط صارمة لتطبيق الاجراءات الاحترازية بين المصلين خلال أيام عيد الاضحي المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسته وكذلك تشكيل غرفة فرعية بكل إدارة برئاسة مدير الإدارة لمتابعة صلاة العيد.


وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة، وغلق مصليات السيدات بالمساجد، وعدم السماح بأصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، ومشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

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صلاة العيد بالإسكندرية

وأكد« خشبة» على أنه سوف يقتصر أداء صلاة العيد داخل أروقة المساجد التى يقام بها صلاة الجمعة، لافتا الى أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا بأنه تم التنسيق بين مديرية الأوقاف الاحياء لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري، لافتا الى ان غرفة عمليات المديرية منقعدة خلال ايام العيد لمتابعة عملها ورصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين.

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صلاة العيد بالإسكندرية

وشدد على مفتشي المتابعة مديري الإدارات الإلتزام بتعليمات الوزارة بخصوص صلاة عيد الأضحى، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم مع الالتزام بضوابط صلاة العيد.

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صلاة العيد بالإسكندرية
صلاة عيد الأضحى الإسكندرية صلاة العيد ابو العباس فرحة العيد

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