قبل أذان الظهر.. تعرف على موعد وضوابط صلاة عيد الأضحى

دقائق قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الأضحى والمقرر لها اليوم الثلاثاء 20-7-2021، وهو ما يدفع البعض للبحث عن موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر عقب إعلان وزارة الأوقاف الضوابط الخاصة بأداء صلاة العيد.

ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بثلث ساعة، حتى قبل أذان الظهر بثلث ساعة، فإذا دخل وقت الظهر فلا تصلَّ.

ويجوز أداء صلاة العيد في المنزل أيضا في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنه في تلك الحالة ستقام الصلاة كما تقام في المسجد، وهي ركعتان جهرا ولكن دون خطبة.

"مواعيد الصلاة"

القاهرة 5:32

الجيزة 5:32

الإسكندرية 5:35

بورسعيد 5:25

السويس 5:27

العريش 5:19

الطور 5:26

سانت كاترين 5:24

طابا 5:18

شرم الشيخ 5:24

دمنهور 5:33

طنطا 5:31

المنصورة 5:29

الزقازيق 5:30

بنها 5:31

شبين الكوم 5:32

كفر الشيخ 5:31

الفيوم 5:35



قرار الأوقاف

وقررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلوات الجمعة وبالشروط المطبقة حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا أنها حددت 6 أماكن ممنوع فيها صلاة عيد الأضحى، وهي: «الساحات، الزوايا، والمصليات، والمساجد التي لا تقام بها الجمعة، والطرقات، والشوارع».

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إقامة صلاة عيد الأضحى ستكون فقط في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، دون إقامتها في الساحات، مؤكدا على عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الزوايا ولا المصليات ولا الساحات ولا في الطرقات.

وطالب وزير الأوقاف المصلين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب الالتزام بها في صلاة العيد باصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وقت الصلاة مع التباعد الاجتماع، مشددا على ضرورة فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة خطبة صلاة العيد عن 10 دقائق فقط.