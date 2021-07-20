وكيل« صحة الإسكندرية» يتفقد مستشفيات الحميات والجمهورية ورأس التين

تابع الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، اليوم الإثنين، جولاته بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية للتأكد من رفع درجة الاستعداد وتوافر الأدوية والمستلزمات وجاهزيتها لاستقبال وعلاج الحالات المرضية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

و زار وكيل وزارة الصحة مستشفى الحميات، بحضور الدكتورة أمل البرنس مدير المستشفى، وتم المرور علي جميع أقسام المستشفى، وخاصة وحدة الغسيل الكلوي وقسم الأشعة وغرف العمليات، حيث نبه على سرعة استكمال تجهيزات غرف العمليات وزيادة الاهتمام بفرش وتجهيزات وحدة الغسيل الكلوي، وتوفير أي نواقص من الأدوية على الفور، كما أشاد بالتزام الفريق الطبي، وكفاءته وحسن تعامله مع المرضي .

جولة وكيل وزارة الصحة

كما قام "السقعان" بزيارة مستشفي الجمهورية العام بتواجد مدير المستشفي النادي يوسف، وتم المرور علي أقسام العنايات المركزة وقسم الطوارئ والاستقبال والقسم الداخلي، كما تم تفقد خزانات الأكسجين بالمستشفى.

وأختتم الجولة بزيارة الدكتور "سعيد السقعان" لمستشفي رأس التين العام، بحضور مديرة المستشفي الدكتورة إيناس العجمى، حيث اطمأن لأنتظام سير العمل وألتزام الفريق الطبي، كما شمل المرور زيارة وحدة الغسيل الكلوى حيث تم التواصل مع المرضي للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تم المرور علي قسم قسطرة القلب وقسم الحروق وباقى أقسام المستشفى.

جولة وكيل وزارة الصحة

وفي وقت سابق، أجرى الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أمس، جولة بالمرور علي مستشفتى "أبوقير العام " و"صدر المعمورة"، للتأكد من رفع درجة الاستعداد وتوافر الأدوية والمستلزمات وجاهزية المستشفتين لاستقبال وعلاج الحالات المرضية خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك وثورة يوليو.

وتفقد وكيل الوزارة خزانات الأكسجين الثابتة، والتي حلت محل الخزانات المتنقلة ذات السعة الصغيرة، وتعمل الخزانات على ضمان تشغيل شبكة الأكسجين بالعنايات المركزة والأقسام الداخلية بدون توقف مع وزيادة قدرتها الاستيعابية.