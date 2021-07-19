صدور رواية «حضرة المجذوب» لـ عبد الرحمن السواح

صدر حديثا رواية "حضرة المجذوب" للكاتب عبد الرحمن السواح عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع.



من أجواء الرواية :"الفقد مؤلم، والانتظار مؤلم أكثر.. أنت لم تجرب شعور الحنين إلى أحد ولا سبيلَ للوصول إليه سوى الانتظار.. قل لي بالله عليك طريقةً تريحني من عذابي المتواصل!.. أعترف بأنني مريض، لكنني غير قادر على تحديد ما يؤلمني بالضبط.. حين يدب فيَّ النفس كل صباح أشعر أنني على أعتاب عقاب جديد.. أكلما شاخ العالم ظهرت تجاعيده على وجهي؟!".



ظهرت باكورة أنشطة مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع عبر موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية؛ لتتخذ منهجًا يحث الشباب على القراءة والمعرفة، عن طريق المسابقات ورصد جوائز من الكتب يختارها المتباري.



وتسارعت خطى "بتانة" وتحولت فكرة المسابقات الثقافية إلى مبادرة "رغيف وكتاب" التي دشنتها المؤسسة في دورة معرض القاهرة الدولي ٢٠١٦.



ثم كُللت جهود المشروع بنجاح منقطع النظير؛ مع حرص القائمين عليه في دعم الكتاب كما يُدعم رغيف الخبز عصب الحياة، ومثلما أدركنا أهمية الرغيف كغذاء للجسد، وقف الكتاب ودعمه علي قدم المساواة كغذاء للعقل والمستقبل أيضًا. ولم يمض كثيرا من الوقت حتى ظهرت في سوق النشر المصري دار "بتانة للنشر"، وكان من اللافت تعدد مجالات النشر وتنوعها وضمها نخبة من المبدعين والكتاب.

وعبدالرحمن صلاح السواح، مواليد 1990 بالفيوم، تخرج في كلية دار العلوم وحصل على الماجستير في اللغة العربية وآدابها، تخصص البلاغة والنقد الأدبي، ويعمل بالعلاقات العامة والإعلام بجامعة الفيوم.

بدأ الكتابة أثناء التحاقه بالدراسة الجامعية، وكانت كتابة القصص القصيرة هي أولى مراحل الكتابة الجادة له، وله عدد من القصص التي نشرت في مجلات عربية ومحلية، إضافة إلى مجموعة قصصية تحت الطبع.

أما عن كتابة الرواية، فهي أولى الروايات الصادرة له، عن مؤسسة بتانة للطباعة والنشر، كما شارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.